Un Saoudien se fait voler son Mac à Barcelone : des Algériens se mobilisent pour le récupérer

Un touriste saoudien en voyage à Barcelone a été le protagoniste d’une mésaventure inattendue, dont l’issue positive est due à l’intervention d’un groupe d’Algériens. Son histoire débute dans la capitale catalane où, lors d’un moment de distraction, il s’est fait dérober son ordinateur portable.

La scène s’est déroulée devant la gare de Barcelone, le touriste saoudien fut abordé par deux individus en scooter. Pendant que l’un le distrayait aimablement, l’autre a rapidement arraché le sac contenant son ordinateur portable et ses documents. Les voleurs ont aussitôt démarré, laissant le voyageur démuni.

Sans perdre de temps, le Saoudien a signalé le vol à la police espagnole, leur fournissant la localisation du suspect via une application Apple. Néanmoins, la police a précisé qu’une intervention nécessitait un mandat de justice, une démarche qui risquait de prendre beaucoup de temps.

Un Mac volé en Espagne réapparaît 48 heures après en Algérie

Seulement 48 heures après le vol, l’ordinateur portable, notamment un Mac Pro, a quitté l’Espagne pour être localisé en Algérie via le logiciel de géolocalisation. Le Saoudien a pu suivre le PC « qui allait et venait dans les marchés du matériel informatique d’occasion » algériens. Il a alors publié un message sur les réseaux sociaux sans grande attente.

La réaction fut immédiate et bouleversante : le touriste raconte avoir été « surpris » par l’énorme vague de soutien, ressentant que « toute l’Algérie lui avait ouvert son cœur ».

Loin de se contenter de paroles de confort, plusieurs Algériens ont lancé une recherche active pour retrouver l’ordinateur portable volé. Par ailleurs, le touriste saoudien a souligné l’efficacité des « héros du 1001 night tech », une page sur les réseaux sociaux, qui sont intervenus et ont « agi comme si le laptop est le leur ».

ُسُرقتُ في برشلونة من لص يقود دراجة كهربائية (سكوتر).

برشلونة..المدينة التي تُدرَّس عالميًا كنموذج لأنسنة المدن… كشفت لي درسًا جديدا:

الأنسنة قد تكون صديقة للصوص رغم نوايا التصميم النبيلة

لذلك في سعينا لأنسنة المكان، لا بد أن نبني الإنسان أيضًا.

الحمدلله على أقداره

الحمدلله على أقداره

وحفظنا الله…

Le Mac Pro retrouvé grâce aux réseaux algériens

Grâce aux données de géolocalisation fournies, le groupe de volontaires a rapidement mobilisé ses contacts sur le marché d’occasion, permettant de localiser le Mac Pro dans une boutique du marché noir.

سرقتي في #برشلونة ..لو ما كنت أنا صاحب القصة… ما صدّقتها ! ونحن بانتظار التاكسي أمام محطة قطار برشلونة، أحدهم يفتح معك حديثًا لطيفًا… وفي حين غفلة ينتزع شريكه حقيبتك راكبا الدراجة الكهربائية (السكوتر)، وكأنه يتدرب على مشهد في فيلم.

سرقة نظيفة، مدروسة، ومؤلمة. ذهبت الحقيبة……

En effet, le touriste raconte : « d’intermédiaire en intermédiaire, ils ont pu le récupérer ». L’ordinateur a ensuite été expédié d’Alger vers l’Arabie saoudite, où son propriétaire a confirmé son identité. Le Saoudien a conclu son témoignage par un vibrant : « je remercie les Algériens pour leur aide ».

