Un sans papiers algérien aide une femme à accoucher en pleine rue en France

Le geste héroïque d’un sans-papiers algérien en France fait le buzz sur la toile. Alors qu’il partait livrer une commande de pizza, le 5 février dernier, Rabah Soltani, un père de famille de 45 ans, fait face à un événement inattendu.

Ancien pompier en Algérie, le père de famille a été l’auteur d’un geste héroïque qui a permis de sauver la vie d’une femme enceinte.

Le geste héroïque de Rabah Soltani pour aider une femme à accoucher en pleine rue à Paris

Alors qu’il partait livrer une commande, avec sa moto, le livreur de pizza a trouvé une femme camerounaise qui se tord de douleurs en pleine rue, à Paris. La femme enceinte a senti des contractions et a décidé de se rendre seule à l’hôpital.

En voyant l’état de la femme, Rabah Soltani n’a pas hésité à s’arrêter pour l’aider et avertir les secours pour transporter la maman à l’hôpital. Grâce à ses 17 ans d’expérience professionnelle en qualité de pompier en Algérie, Rabah a réussi à assister la femme en question pendant son accouchement sur le trottoir avant même l’arrivée des secours. D’ailleurs, sur photo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on le voit tenir le bébé entre ses bras.

Père de trois enfants, et âgé de 45 ans, Rabah est originaire de la wilaya de Béjaia, mais il a quitté son pays en 2018, pour rejoindre la France et laisser derrière lui 17 ans d’expérience comme pompier. Depuis, il se retrouve en situation irrégulière à l’hexagone, et travaille comme livreur de pizza pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur ses réseaux sociaux, l’Algérien revient sur cet événement et écrit « Mon grand plaisir aujourd’hui est de réaliser un acte de secours en accueillant un bébé sur un trottoir à Aulnay-sous-Bois. Maman courageuse, bravo et félicitations ».

Sur la toile, le geste de bravoure de cet Algérien a été largement diffusé par les internautes qui demandent à ce que Rabah soit récompensé, mais surtout régularisé.

À LIRE AUSSI :

>> Un Algérien sauve une femme qui s’était jetée dans un fleuve en France

>> Il a sauvé 2 personnes : un Algérien décoré en France