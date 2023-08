« Un rêve qui se concrétise », le compositeur Tarek Tourgane chaleureusement accueilli en Algérie

Le compositeur et interprète arabe Tarek El Arabie Tourgane a précédemment annoncé, qu’il sera, en compagnie de sa famille, en concert en Algérie. Rien qu’on anonçant la nouvelle via ses réseaux sociaux, le très attendu a suscité une vague d’excitation de la part de son public algérien.

Il est l’une des voix mythiques et l’interprète des chansons des génériques des dessins animés qui ont bercé l’enfance de plusieurs Algériens.

Tarek Tourgane pour la première fois en Algérie

En effet, Tarek El Arabi Tourgane a donné rendez-vous aux Algériens pour deux heures de spectacle, en compagnie de ses enfants et son orchestre, le vendredi 25 août 2023, de 20h à 22 h 30, au niveau du Théâtre Verdi Laadi Flici à Alger.

Par ailleurs, pour honorer sa promesse, l’interprète et sa famille ont pris leur vol, le mardi 22 août 2023, pour rejoindre la capitale d’Alger. Arrivé à l’aéroport international de Houari Boumediene, le compositeur a été surpris de découvrir l’accueil que les Algériens lui ont réservé.

D’ailleurs, dans une nouvelle vidéo intitulée « Mon Pays », diffusée aujourd’hui sur ces réseaux sociaux, le compositeur partage ces moments touchants de son arrivée en Algérie. Accueilli en Zernadjia et bouquets de fleurs, Tarek Al Arabi Tourgane et sa famille ont été très émus de constater cette ambiance chaleureuse et conviviale.

« Premièrement, c’est mon pays, puis c’est mon anniversaire » a fait savoir Tarek, avec sa voix vibrante, pleine d’émotions. « un rêve qui vient de se réaliser » ajoute l’artiste Dina Al Arabi Tourgane.

Tarek Al Arabi Tourgane prochainement à Constantine, Oran et Laghouat

Par ailleurs, bonne nouvelle pour ceux qui s’impatientent pour assister au concert de Tarek Tourgane, les organisateurs de cette tournée ont annoncé que l’artiste d’origine algérienne, se produira également à Constantine, Oran, mais aussi à Laghouat. Les détails concernant ces concerts seront annoncés dans les jours à venir.

Dans une déclaration à la presse en l’occasion de son arrivée en Algérie, Tarek Tourgane n’a pas hésité à rappeler ses origines algériennes, qu’il porte d’ailleurs fièrement.

| À LIRE AUSSI :

>> Le compositeur Tarek Tourgane en concert à Alger : la date et le lieu dévoilés

>> Le film « Barbie » retiré des salles de cinéma en Algérie