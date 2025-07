Un restaurant de pizzas transformé en menace sanitaire : une descente révèle des pratiques alarmantes

Une opération nocturne menée vendredi par la brigade de répression des fraudes de la Direction du commerce de la wilaya de Sétif a levé le voile sur une réalité aussi choquante qu’inquiétante : des pratiques alimentaires dangereuses dans certains établissements de restauration rapide. Cette intervention a mis en lumière l’ampleur du laisser-aller et de l’irresponsabilité qui peuvent prévaloir derrière les cuisines de certains restaurants, en dépit des alertes et campagnes de sensibilisation récentes.

L’équipe de contrôle a alors ciblé un restaurant spécialisé dans les pizzas, situé au centre-ville de Sétif. Ce qui devait être une routine de contrôle s’est transformé en un véritable scandale sanitaire. Sur place, les agents ont découvert 10 kg de viande hachée et de kebab en état de décomposition, 4 kg de fromage avarié, 20 kg de farine infestée de cafards, et 20 litres d’huile de friture usagée à l’aspect noirâtre, comparable à de l’huile de moteur. Le restaurateur stockait ces produits dans des conditions ne respectant aucune norme de conservation, mais il continuait à les utiliser pour préparer les repas quotidiens servis à la clientèle.

Mais le constat ne s’arrête pas là. Les agents de contrôle ont décrit l’état des lieux comme « catastrophique ». Ils ont constaté une absence totale d’hygiène, un stockage anarchique, des déchets visibles dans toute la cuisine, et l’absence de dispositifs de réfrigération fonctionnels. Ce cadre insalubre transforme littéralement chaque plat servi en source potentielle d’intoxication grave, voire mortelle.

Entre négligence et mépris des règles

Le plus préoccupant dans cette affaire reste le contexte dans lequel elle s’inscrit. Quelques jours auparavant, la même direction du commerce avait organisé une campagne de sensibilisation destinée aux restaurateurs du centre-ville. Cette campagne rappelait les règles essentielles : respect de la chaîne du froid, bonne hygiène des surfaces et des mains, choix des matières premières, réduction de l’usage des graisses industrielles et du sel, et lecture attentive de l’étiquetage alimentaire.

Malheureusement, de nombreux commerçants ont ignoré les recommandations. Ce mépris pour les normes sanitaires illustre alors un grave déficit de conscience professionnelle. En agissant ainsi, ils exposent la santé des consommateurs à un danger réel notamment en période estivale, où la chaleur favorise la prolifération bactérienne et la détérioration rapide des denrées.

Renforcement des contrôles et appel à la vigilance

Dans le but de renforcer les dispositifs de surveillance, des agents du commerce et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mené une opération de contrôle conjointe à un barrage routier dans la commune d’El Eulma. Ils ont inspecté des véhicules transportant des denrées alimentaires pour vérifier les conditions de conservation, la conformité des produits, ainsi que le respect des obligations de facturation.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale de lutte contre les fraudes et les pratiques commerciales illicites, particulièrement en été, où les risques sont démultipliés. À ce titre, la direction du commerce appelle tous les opérateurs économiques à respecter scrupuleusement les règles de salubrité et à éviter toute légèreté pouvant entraîner des drames sanitaires.

Mais la lutte ne peut réussir sans l’implication active des citoyens. La direction insiste sur le rôle central du consommateur dans la chaîne de contrôle. Elle encourage les clients à signaler les abus, à refuser les produits suspects et à privilégier les établissements respectant les règles. Cet engagement citoyen représente un véritable rempart contre les empoisonnements silencieux.