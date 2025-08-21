Un ressortissant africain escroque 5 femmes en leur promettant le mariage

Le tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs a condamné un ressortissant nigérian, Ibrahim E.D, à trois ans de prison ferme et 100 000 dinars d’amende, avec émission d’un mandat d’arrêt. Il est accusé d’avoir escroqué cinq femmes pour un montant total dépassant 1 million de dinars en leur faisant de fausses promesses de mariage.

Plusieurs autres accusés, complices dans cette affaire d’escroquerie, ont également été condamnés à des peines allant de deux à trois ans de prison ferme et 100 000 dinars d’amende. Il s’agit de B. Malak, S. Felix, B. Abdelhak, H. Djamal, B. Maamar, M. Amer et C. Aboubaker.

Selon les détails révélés lors du procès, Ibrahim E.D contactait ses victimes via WhatsApp. Il se présentait comme un résident norvégien détenant la nationalité américaine et promettait l’envoi de colis diplomatiques contenant des cadeaux de valeur.

L’accusé utilisait ses complices, notamment B. Malak d’Oran, pour exiger des versements sous prétexte de frais douaniers.

Les victimes, identifiées comme D.N., Z.K, R.R, T.N et A.M, ont chacune été manipulées pendant environ un mois avant d’être escroquées. Les sommes extorquées étaient ensuite converties en devises par H. Djamal avant d’être transférées au suspect principal, actuellement en fuite.

Outre les condamnations prononcées à leur encontre, le tribunal a ordonné aux accusés de verser solidairement aux victimes des dédommagements allant de 800 000 à 1,5 million de dinars. Les prévenus ont été reconnus coupables d’escroquerie, de complicité d’escroquerie et, pour certains, de séjour irrégulier sur le territoire national.

Un réseau d’immigration clandestine démantelé à Alger

Les services de la police judiciaire de la wilaya d’Alger ont réussi, lors d’opérations distinctes, à démanteler des réseaux criminels organisés spécialisés dans l’immigration clandestine opérant sur la côte est de la capitale. Dix suspects ont été arrêtés, selon un communiqué publié ce jeudi par les services de la Sûreté nationale.

La même source précise que « dans différentes affaires traitées par les services de la deuxième circonscription de la police judiciaire de Bab Ezzouar de la wilaya d’Alger, concernant des cas d’immigration clandestine au sein de réseaux criminels organisés actifs sur la côte est de la capitale, les services ont réussi à arrêter 10 suspects ».

Le communiqué indique que cette opération, menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, a permis la saisie de 4 embarcations de différents types et tailles, 130.000 dinars en monnaie nationale, un véhicule utilitaire, 11 gilets de sauvetage, 2 dispositifs de contrôle de moteurs marins, une boussole marine ainsi que 50 litres d’essence.

Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés à la justice pour « constitution d’une association de malfaiteurs, planification et organisation de l’immigration clandestine par voie maritime contre rémunération, et mise en danger de la vie d’autrui ».