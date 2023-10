Un responsable à la CAF contredit Motsepe sur le retrait de l’Algérie

Alors que le président de la CAF, Patrice Motsepe, a révélé que les pays candidats à la CAN-2025 se sont retirés pour laisser la voie libre au Maroc, un responsable à l’instance africaine vient de le contredire. Il affirme que la CAF a voulu que tout le monde soit candidat.

24 heures avant l’annonce des pays hôtes des deux CAN 2025 et 2024, trois pays ont retiré leurs candidatures pour accueillir la 35e édition de la compétition africaine. Outre l’Algérie, il s’agit de la Zambie et le duo Nigéria-Bénin. Le jour de l’annonce, le président de la confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fait une déclaration controverse. En effet, il a révélé que les retirant ont voulu laisser la voie libre au Maroc.

« Les autres postulants à l’organisation de la CAN-2025 ont retiré leurs candidatures. S’ils ont pris une telle décision, c’est tout simplement pour laisser la voie libre au Maroc. Ce pays veut abriter la 35e édition de la CAN afin de renforcer son dossier de candidature pour accueillir la Coupe du Monde-2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal ». A-t-il déclaré. Une déclaration qui remet en cause la crédibilité de la CAF, faut-il le dire.

Le 2e vice-président de la CAF répond à Motsepe

Lors de son passage sur l’émission « Talents d’Afrique », diffusé sur Canal+ Sport, le deuxième vice-président de la CAF, Ahmed Yahya contredit Patrice Motsepe. En effet, il affirme que la première instance du football africain a voulu que tous les candidats soient présents.

« Tout d’abord, la CAF a voulu que tout le monde soit candidat. Cela s’est fait d’une manière démocratique. Et il y a effectivement une mission indépendante gérée par des experts (les cabinets d’études) qui ont donné une notation des rapports au comité exécutif ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Je sais que le Maroc avait un bon dossier. Mais les autres aussi étaient des bons candidats. Après, ce sont eux qui ont décidé de se retirer. À aucun moment la CAF n’a voulu qu’un candidat se retire ».