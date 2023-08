Un réseau spécialisé dans la falsification des visas Schengen démantelé à Sétif

Les Algériens sont de plus en plus à quitter le pays, soit pour des raisons professionnelles ou pour des fins touristiques. L’Europe constitue l’une des destinations de choix pour ces voyageurs, mais pour y mettre les pieds, il convient de décrocher le fameux visa Schengen.

À de nombreuses reprises, les organismes chargés du traitement des demandes de visa, notamment TLS Contact et VFS Global, alertent contre la fraude documentaire. Et mettent en garde contre ses risques.

Falsification des visas Schengen : démantèlement d’un réseau criminel à Sétif

Certaines personnes sont prêtes à tenter le tout pour le tout pour quitter le pays, y compris en faisant appel à des méthodes clandestines, notamment la falsification des visas. Dans ce sillage, la brigade économique et financière de la sureté de la wilaya de Sétif a procédé, il y a quelques jours, à l’arrestation d’un réseau criminel, spécialisé dans la falsification des documents de visas Schengen.

Tout a commencé, lorsque les éléments de la police des frontières de l’aéroport de Sétif, ont interpelé, un passager qui s’apprêtait à quitter le pays avec un faux visa. Une enquête a été lancée. Et a révélé l’implication d’une agence de voyages dans cette affaire.

En effet, dans le cadre de cette enquête, neuf personnes, dont deux femmes, ont été arrêtées. Ces derniers proposaient, en contrepartie d’importantes sommes d’argent, des visas Schengen falsifiés. D’ailleurs, suite à une perquisition menée par les forces de l’ordre. Ces derniers ont mis la main sur 13 passeports portant de faux visas. Les enquêteurs ont également procédé à la saisie du matériel informatique utilisé dans cette pratique illégale.

Par ailleurs, les mis en cause ont été présentés devant le parquet. Et ce, pour « faux et usage de faux sur des documents officiels ».

