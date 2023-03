Un réseau de trafic de migrants transitant par l’Algérie, dirigé par un médecin syrien démantelé

Le Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) a réussi à mettre fin aux activités d’un réseau criminel international transfrontalier. En effet, ce réseau criminel est spécialisé dans le trafic de migrants. Selon les révélations des services responsables, ledit réseau est impliqué dans une affaire de trafic de migrants syriens vers l’Europe. Et ce, via l’Algérie.

De ce fait, l’opération menée par les autorités responsables a permis l’arrestation de, 15 individus, dont 9 ressortissants syriens et 6 Algériens, y compris deux femmes. D’après ce que rapporte un média arabophone généraliste de son numéro d’aujourd’hui, le SCLCO a mené une enquête approfondie pendant 5 mois. Ce qui a permis de lever le voile sur les activités suspectes de cette organisation criminelle.

Dans le détail, les membres du réseau démantelé sont spécialisés dans le trafic des migrants syriens et libanais jusqu’à l’aéroport de Benghazi en Libye, puis par voie terrestre jusqu’à la ville de Ghadamès. Les migrants sont ensuite introduits sur le territoire national via la ville frontalière de Debdeb, indique la même source médiatique.

Trafic de migrants : de grandes sommes d’argent saisies

Une fois en Algérie, les migrants illégaux sont acheminés vers la ville d’Oran qui constitue point de rassemblement et d’organisation pour les voyages clandestins vers les côtes européennes. Et ce, sous la supervision d’un ressortissant syrien. On notera que celui-ci est titulaire d’un doctorat en médecine.

En effet, le ressortissant syrien est chargé d’organiser les voyages vers l’Europe en coordination avec un Algérien, en contrepartie de grandes sommes d’argent en devises étrangères. L’opération menée a permis aux autorités responsables de mettre la main sur

1.782.220 DZD, 11.410 USD et 8.920 EUR. Ainsi que 483.000 livres libanaises, 4.300 livres syriennes, 10.250 dinars irakiens, 105 dirhams émiratis et 400 dirhams marocains.

Par ailleurs, on notera que les suspects ont été déférés devant le procureur de la cour de Boufarik (Blida) aujourd’hui. En effet, les membres du réseau devront faire face à plusieurs accusations. Et ce, pour leur implication dans une affaire de formation d’un réseau criminel organisé transfrontalier, commettant des crimes et des délits de trafic de migrants, exposant des étrangers au risque de mort immédiate et de séjour illégal en échange d’importantes sommes d’argent.