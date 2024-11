Un réseau de trafic de drogue démantelé : 7 arrestations et une saisie impressionnante

La brigade mobile de la police judiciaire de Khemis Miliana, dans la wilaya de Aïn Defla, a récemment mené une opération qui a abouti à l’arrestation de sept personnes, dont quatre femmes, impliquées dans la détention et la vente de substances psychotropes.

Un total de 882 comprimés a été saisi au cours de cette intervention.

Selon un communiqué des autorités compétentes, l’opération a été déclenchée après avoir reçu des informations signalant des activités suspectes liées au trafic de drogues à bord d’un véhicule circulant dans la ville de Khemis Miliana. Une stratégie d’intervention a été mise en place, permettant aux agents de localiser et d’intercepter le véhicule suspect.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert 232 comprimés psychotropes, en plus de six comprimés dissimulés par l’une des femmes présentes à bord.

Une perquisition qui a alourdi le bilan

L’enquête a conduit les forces de l’ordre à perquisitionner les domiciles de certains suspects, où une quantité supplémentaire de 644 comprimés a été retrouvée.

Un dossier pénal a été constitué contre les sept individus arrêtés. Ils ont été présentés devant la juridiction compétente sous l’autorité du parquet.

Criminalité en Algérie : une préoccupation persistante

La criminalité reste une problématique majeure pour les citoyens et les gouvernements, et l’Algérie n’échappe pas à cette réalité. Consciente des enjeux, l’État accorde une attention particulière à la sécurité, tant pour ses citoyens que pour les visiteurs étrangers.

Dans son dernier rapport semestriel, la plateforme Numbeo, spécialisée dans les indices de criminalité et de sécurité, classe l’Algérie au 47ᵉ rang mondial en 2024, avec un taux de criminalité de 52,22 et un indice de sécurité de 47,78. Bien que ce classement représente une légère baisse par rapport à 2023, il situe tout de même l’Algérie devant des pays comme la France, qui occupe la 37ᵉ position avec un indice de criminalité de 55,17.

En Afrique, cependant, l’Algérie ne parvient pas à figurer parmi les dix pays les plus sûrs. Le Rwanda domine ce classement continental avec un indice de sécurité de 73,2, suivi du Ghana et de la Tunisie. L’Algérie se positionne à la 14ᵉ place africaine, derrière des pays comme le Maroc et l’Égypte.

Ces chiffres soulignent les défis à relever en matière de lutte contre la criminalité. Ils rappellent également l’importance de poursuivre les efforts pour garantir un environnement sûr et propice au développement. L’amélioration des infrastructures de sécurité et le renforcement des politiques de prévention restent essentiels pour relever ce défi.