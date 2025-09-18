Un réseau de prostitution mis hors d’état de nuire à Béjaïa, voici les détails révélés

Les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) et la sûreté de la daïra de Tichy, dans la wilaya de Béjaïa, ont procédé à l’arrestation de 12 personnes, dont 5 femmes. Ces individus utilisaient deux habitations comme lieux de débauche et de prostitution.

Suite à des informations reçues concernant deux maisons situées dans le quartier Bekaro à Tichy, utilisées pour des activités illicites, une opération minutieusement préparée a été menée en coordination avec les services de sécurité de la daïra de Tichy.

Après l’obtention de deux mandats de perquisition délivrés par le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, les policiers en civil ont été déployés autour des habitations suspectes. La surveillance a permis d’observer des femmes qui sollicitaient les passants pour des services sexuels contre rémunération.

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi une somme d’argent estimée à 15 millions de centimes, des boîtes de contraceptifs et des préservatifs.

Dans la foulée, un dossier pénal a été constitué contre les suspects. Les chefs d’accusation retenus contre eux sont : Création d’un lieu de débauche, facilitation de la prostitution, incitation publique à la débauche ainsi que proxénétisme et partage des revenus issus de la prostitution.

Les suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Après une comparution immédiate, ils ont fait l’objet d’un mandat de dépôt en détention provisoire. Ils seront bientôt jugés et risquent une lourde peine.

Opération anti-immigration clandestine à Béjaïa : 12 interpellations

Les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) relevant du Service de Police Judiciaire de la wilaya de Béjaïa, en coordination avec la Gendarmerie nationale et les garde-côtes, ont réussi à déjouer une tentative d’immigration clandestine impliquant 12 jeunes, dont 3 femmes.

L’opération a été menée suite à l’exploitation d’informations concernant la préparation d’une traversée illégale par voie maritime, au départ des plages occidentales de la ville de Béjaïa. Un dispositif de sécurité a été mis en place sur la bande côtière ouest, en collaboration avec la Gendarmerie nationale et les garde-côtes.

Après une opération de surveillance, les forces de l’ordre ont observé l’afflux de personnes portant des sacs à dos vers l’un des accès terrestres menant à la plage de Tighremt. Le lieu a été encerclé et le groupe, qui attendait l’arrivée du propriétaire de l’embarcation, a été surveillé.

Vers 4 heures du matin, l’embarcation destinée à la traversée est arrivée, conduisant à l’intervention des forces de l’ordre et à l’arrestation des suspects.

Un dossier pénal a été constitué pour trafic de migrants au sein d’un réseau criminel organisé, organisation de sortie illégale du territoire contre rémunération et tentative de quitter le territoire national de manière illégale par un point de passage non autorisé.

Les suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Deux suspects ont fait l’objet d’un mandat de dépôt pour crime de trafic de migrants, un autre a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que les autres ont bénéficié d’une remise en liberté.

