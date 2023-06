Un réseau de falsification des dossiers de visas démantelé à Béjaïa

Nombreux sont les Algériens qui souhaitent quitter le pays pour retrouver une nouvelle vie à l’étranger. Si beaucoup d’entre eux s’arment de patience pour compléter toutes les procédures et obtenir le fameux visa, d’autres optent pour des méthodes illicites pour faire passer leurs dossiers.

Pour ce faire, ces personnes font appel à des intermédiaires qui exercent clandestinement et font de la falsification des documents de voyage et des dossiers de visas leur profession. Dans ce sillage, la brigade de recherche et d’intervention de la sureté de la wilaya de Bejaia a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la falsification des documents de voyage.

Falsification des dossiers de visas : un réseau tombe à Béjaïa

Suite opération menée par les éléments de la BRI de la wilaya de Bejaia, deux personnes issues de la région de Souk Letnine ont été arrêtés. Ces accusés travaillent comme étant des gérants d’un bureau d’affaire et d’une agence pour les démarches de visas.

Par ailleurs, suite à une perquisition des lieux de résidence de chacune de ces personnes. La BRI de Bejaia a mis la main sur de nombreux faux cachets administratifs, mais aussi sur des documents falsifiés, dont des relevés bancaires, des fiches de paiement, des dossiers de visas. Ainsi qu’une somme de 497 000 dinars algériens et 1100 euros.

Dans le cadre de la même affaire, deux autres personnes, dont un étudiant, ont été également arrêtés. Les quatre suspects ont été présentés devant la justice pour falsification de cachets et de documents administratifs. Une lourde peine a été prononcée contre les trois principaux accusés. Quant à l’étudiant, celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire, rapporte l’arabophone Ennahar.

