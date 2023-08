Un réseau criminel démantelé après kidnapping demande de rançon à Médéa

La semaine dernière, les forces de police, représentées par les membres de la brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Médéa, ont réussi à neutraliser un groupe criminel composé de quatre individus ayant des antécédents judiciaires et âgés entre 26 et 40 ans, et ce pour kidnapping et demande de rançon.

L’opération a été déclenchée suite à une plainte déposée par un citoyen qui a reçu un appel téléphonique anonyme exigeant une rançon de dix millions de centimes en échange de la libération de son frère, enlevé et retenu dans un endroit inconnu.

En effet, le réseau criminel a minutieusement planifié un enlèvement violent et ce en utilisant la menace et la manipulation pour extorquer une rançon. L’enlèvement a été commis pendant la nuit en utilisant un moyen de transport. Et suite à une enquête approfondie et une coordination avec les autorités judiciaires compétentes, une opération de sécurité bien élaborée a été mise en place. Donc, les suspects ont été arrêtés en flagrant délit. Lors de la fouille, un individu était en possession d’une arme blanche de catégorie interdite.

Grâce aux interrogatoires initiaux des suspects, le lieu de détention de la victime a été localisé. Une équipe s’est rendue sur place et a réussi à libérer la personne enlevée.

Quel est le motif de du kidnapping ?

En outre, l’enquête a révélé que l’enlèvement était lié à un différend concernant la vente d’une moto. À l’origine, cette moto était au cœur d’une transaction marquée par la trahison d’un citoyen, et l’auteur présumé de cet acte criminel a été identifié.

Pour conclure, un dossier judiciaire a été constitué à l’encontre des suspects qui ont été traduits devant le procureur général près le tribunal de Médéa, et des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre et ils ont été incarcérés dans l’établissement pénitentiaire de Médéa.