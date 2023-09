Un réseau ayant fait passer clandestinement 1 million et demi de pétards démantelé

Les forces de sécurité de la capitale (Alger) ont réussi à démanteler un réseau criminel composé de 4 individus. Ces suspects sont impliqués dans une affaire de contrebande impressionnante, ayant abouti à la saisie de plus d’un million et demi d’unités de feux d’artifice et d’explosifs de toutes sortes et tailles.

En effet, l’opération menée par les autorités de sécurité nationale a permis de mettre fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic d’artifices et d’explosifs. Les arrestations ont eu lieu à la suite d’une enquête minutieuse.

Les autorités ont réussi à saisir un impressionnant stock de feux d’artifice et d’explosifs. Ces marchandises illicites étaient entreposées dans deux entrepôts situés à H’raoua (dans la commune de Rouiba) et à Ouled Fayet dans la commune de Chéraga. La valeur marchande de ces produits est estimée à près de 40 milliards de centimes de dinars, et qui étaient destinés au commerce à l’approche de la célébration du Mawlid Nabawi 2023 (la naissance du Prophète).

Quels types de produits ont été saisis ?

En outre, parmi les articles saisis, on compte 273 290 unités de pétards traditionnels, également connus sous le nom de « bouq ». De plus, 1 233 000 unités de pétards de diverses tailles et modèles ont été récupérées.

La découverte et la saisie de cette quantité massive d’artifices et d’explosifs sont d’une grande importance pour la sécurité publique. Ces produits hautement dangereux peuvent causer des accidents graves s’ils tombent entre de mauvaises mains.

L’opération de démantèlement du réseau criminel a été menée avec succès grâce à la coopération étroite entre les différentes forces de sécurité nationale. Cette coordination efficace est cruciale pour lutter contre toutes les formes de criminalité.

Pour conclure, les individus arrêtés seront traduits en justice pour répondre de leurs actes criminels. Le trafic d’artifices et d’explosifs est une infraction grave, passible de lourdes sanctions.