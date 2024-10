Un regard sur le monde de l’entrepreneuriat dans le secteur de la réalité virtuelle

La récente décennie a été la scène de présentation de nouvelles technologies parmi lesquelles se trouve la plus intrigante et passionnante, la réalité virtuelle (VR). L’essor de cette technologie a pendant longtemps été utile au secteur militaire et aérospatial. Mais depuis sa grande expansion, la réalité virtuelle s’utilise même à des fins éducatives puis s’accompagne de dispositifs VR adaptés. Au sein de l’industrie des jeux, cette technologie est perçue comme l’avenir des expériences de jeu améliorées pour la qualité d’interactivité et d’immersion qu’elle offre à ses utilisateurs.

Cependant, en plus de la réalité virtuelle, il existe dans notre monde moderne un autre type de jeu qui surprend par son ampleur et ses capacités. Il s’agit des jeux de casino en ligne durant lesquels vous pourrez retrouver, à la fois, les machines à sous classiques, la roulette, ainsi que les dernières versions du blackjack et du Poker. Des entreprises leaders du secteur telles que MyStake Casino se préparent également à introduire prochainement la technologie de réalité virtuelle au sein de leurs jeux.

La prospérité naissante de la réalité virtuelle dans de nombreuses industries ne passe pas inaperçue. Les entrepreneurs et investisseurs ambitionnent de prendre part à l’essor de cette technologie de plus en plus accessible, qui se déploie au sein d’un marché en pleine croissance. L’opportunité commerciale n’est absolument pas à manquer.

De quel potentiel commercial est dotée la technologie de la réalité virtuelle ?

Pour la décennie actuelle et pour celles à venir, le potentiel de la réalité virtuelle repose sur 5 grands axes. Le premier est la qualité d’immersion de la technologie et ensuite vient :

l’innovation en matière de mécanismes de jeu ; un marché lucratif en pleine expansion qui, d’ici à 2027, peut valoir environ 45,09 milliards de dollars ; une accessibilité à un coût de plus en plus abordable ; une technologie avec une utilisation polyvalente pour la santé, l’éducation, l’architecture, le sport, etc.

La réalité virtuelle représente ainsi une opportunité commerciale permettant de mettre en avant une multitude de solutions innovantes pour un large public. Au départ, les défis rencontrés portaient plus sur les difficultés d’une grande adoption de cette technologie, cependant, le constat est tout autre.

L’essor des matériels VR, pour le jeu comme pour d’autres usages (casques VR sans fil, Oculus Rift, Oculus Quest, Sony, HTC Vive, PlayStation VR) et les systèmes d’exploitation VR ont permis de faciliter les progrès d’une part. D’autres parts, son adaptation pour offrir une expérience immersive, avec notamment des Gameplay immersifs, est devenue si importante que la demande a très vite explosé. Le jeu Half-Life : Alyx de Valve en est un bel exemple et les développeurs semblent très ouverts à l’idée de s’investir davantage dans la création de grandes expériences de réalité virtuelle.

L’implication des studios de grandes renommées à l’instar d’Ubisoft aide à construire un potentiel commercial solide pour la VR. Ceci, à travers des collaborations et la création d’extension VR des jeux vidéos les plus populaires. Le succès des salles d’arcades (espace de test des récentes sorties de jeux VR) et de l’eSport (pratique virtuelle d’activité physique) a ensuite logiquement suivi.

Autrement dit, la croissance enregistrée au sein de ce secteur lui a permis de se construire un potentiel commercial en répondant à la demande grandissante d’expériences immersives du grand public, idéale pour l’entrepreneuriat.

Quelles perspectives prendre en compte avant d’entreprendre dans les jeux VR ?

Entreprendre dans le secteur de la réalité virtuelle comprend divers défis et aussi des avantages que tout investisseur doit prendre en considération avant de se lancer.

Perspectives positives Challenges Industrie en pleine croissance (importantes demandes des consommateurs et offres innovations.)

Expériences de jeu VR améliorées (jeu VR multijoueurs, prise en compte l’espace social, éducatif ou thérapeutique.)

Progrès liés à la technologie (réseau 5G, amélioration des outils VR, écrans HD plus réalistes et plus immersifs, meilleurs mécanismes de jeu, etc.) Capital important pour un lancement.

Faible pénétration du marché.

Technologie encore en développement (les changements technologiques et les avancées logistiques sont courants.)

Risques juridiques et éthiques sur les données des utilisateurs et l’intégrité physique.

En effet, commencer une telle entreprise implique d’avoir à portée de main un important capital pour l’investir. Les ressources financières qu’exige l’entrepreneuriat dans les jeux VR ne sont donc pas à négliger. Par exemple, d’importants budgets sont à prévoir pour acquérir du matériel, des logiciels et de la ressource humaine qualifiée. Sans oublier les ressources à investir pour les contrôleurs de mouvements ou les technologies graphiques. Trouver un investisseur où réunir le financement représente un important challenge.

Pour ce qui est de la faible pénétration du marché des jeux VR, la start-up VR World y a été confrontée en développant son jeu VR de batailles et missions coopératives. Malgré son expérience reconnue au sein de l’industrie des expériences VR multijoueurs, seul son partenariat avec un fabricant de matériel VR reconnu lui a permis de se construire un positionnement ferme. En offrant le jeu VR à l’achat des casques VR, produits par son nouveau partenaire, la start-up a gagné en visibilité et en engagement auprès des amateurs de jeu VR. Enfin, comme dans tous secteurs, la sécurité des utilisateurs est un aspect sur lequel il faut veiller quotidiennement et qui nécessite, logiquement, de la mobilisation financière.

Qui dit réalité virtuelle, dit également expérience de jeu confortable, autrement, les critiques négatives, les plaintes et le faible engagement des amateurs de jeux VR vont éteindre l’entreprise naissante. Des dispositions sont alors à prendre en compte pour palier à :

l’inconfort ou les irritations liées l’utilisation des équipements VR,

les accidents provoqués par les interactions au sein des espaces virtuels,

ou encore le mal des transports et divers mal-être induits par l’immersion dans la réalité virtuelle.

Implication juridique et éthique des entrepreneurs dans les jeux VR

Pour en revenir aux dispositions juridiques à prendre avant d’entreprendre au sein de l’industrie des jeux de réalité virtuelle, les futurs investisseurs se concentrent sur :

la collecte de données personnelles,

l’acquisition de licences et de propriétés intellectuelles,

l’éthique professionnelle pour une utilisation saine des produits VR développés.

Gestion de données personnelles

Afin de rendre l’expérience immersive la plus réaliste possible, l’industrie de la réalité virtuelle manipule d’importantes quantités de données. Celles-ci sont recueillies directement chez les utilisateurs qui donnent accès à leurs données personnelles ou elles peuvent être acquises chez d’autres partenaires du même secteur d’activité. Pour l’un comme pour l’autre de ces cas, il faut une manipulation minutieuse. Ceci, pour garantir la sécurité de leur stockage, des politiques de confidentialité claires et le respect des réglementations sur la protection de vie privée depuis la collecte. Par exemple, pour accéder et pour manipuler des données personnelles d’enfant de moins de 13 ans, il est indispensable d’acquérir le consentement des parents.

Droit de propriété intellectuelle et virtuelle

L’existence reconnue de l’univers virtuel a conduit à l’établissement de limites juridiques entre les possessions virtuelles et celles réelles. En effet, l’immersion dans la simulation peut donner place à la création d’actifs virtuels, à des transactions financières que les utilisateurs peuvent faire valoir dans la vraie vie. D’où la question sur les droits de propriétés virtuelles et intellectuelles, la protection de ses droits et la séparation des droits des développeurs de jeu de ceux des utilisateurs.

Éthique face aux problématiques de dépendance et de santé mentale

En s’éduquant aux dérives observées avec les jeux vidéo traditionnels, il est possible d’anticiper l’impact négatif des jeux VR et d’apporter des alternatives pour une utilisation saine. Ceci va de l’éthique des entrepreneurs de ce secteur d’activité face à la particularité de la technologie qu’ils commercialisent.

L’aspect immersif et réaliste de la VR peut alors influencer négativement la santé mentale des amateurs en créant de la dépendance, de l’isolement social ou en favorisant la dépersonnalisation. Aussi, une fuite de responsabilité de la vie réelle, pour se loger dans le confort de la vie virtuelle, créé de toute pièce, est malheureusement possible. Y remédier passe par le développement de fonctionnalités veillant au bien-être numérique pour les amateurs, sensibilisant sur les bonnes pratiques à adopter, des temps de pause et l’orientation vers des professionnels de la santé, en cas de mauvaises pratiques de jeu.

Que retenir des opportunités entrepreneuriales dans ce secteur ?

La croissance impressionnante du secteur des jeux VR et de cette technologie en général n’efface pas pour autant les risques existants pour les entrepreneurs qui y voient une opportunité à suivre. Les investissements, humains comme financiers, à réaliser sont aussi importants que les bénéfices qu’il est possible de générer.

Saisir cette grande opportunité commerciale, encore florissante, permettra de se définir une place de leader puis de contribuer à l’orientation des jeux VR dans les décennies à venir. Sans oublier que la qualité des expériences immersives offertes, le jeu interactif et l’utilisation de cette technologie à des fins plus ludiques, offre encore plus d’engouement pour ne pas manquer le grand essor de cette technologie. Construire une start-up et entreprendre dans le secteur d’activité reste un défi challengeant, mais réalisable pour qui désire s’y essayer.