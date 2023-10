Un rat se balade dans un frigo présentoir d’une boucherie, l’APOCE s’indigne (vidéo)

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement, APOCE, a partagé une vidéo montrant l’absence totale des conditions élémentaires de l’hygiène dans une boucherie.

En effet, sur sa page Facebook, l’APOCE a monté des images, pour le moins choquantes, d’un rat qui se « baladait » entre les morceaux de viande, attestant du manque grossier des bases de l’hygiène.

Ainsi, malgré leur emplacement dans un « Frigo présentoir », les morceaux de la viande de poulet n’ont pas été épargnés de cette intrusion peu souhaitable de ce rangeur, dont la présence est synonyme de manque flagrant d’hygiène et pourrait être vecteur de maladies. « Ceci arrive quand on fait confiance à ceux qui n’en sont pas dignes », commente l’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement.



Apposition de la mention « Produit Algérien », l’APOCE met les consommateurs en garde

Dans une autre publication sur sa page Facebook, l’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement, APOCE, a tenu à dénoncer une pratique qui semble prendre de l’ampleur. En effet, l’APOCE a indiqué que plusieurs produits portent désormais la mention « Produit Algérien ». Or, l’apposition de cette mention ne garantit en rien sa crédibilité.

Ainsi, selon l’APOCE, l’apposition de la mention « Produit Algérien » est la nouvelle technique que beaucoup de vendeurs utilisent pour « faire avaler la pilule aux consommateurs ». Une fraude que l’APOCE dénonce.

Par ailleurs, soulignant que beaucoup de produits qui portent les différentes mentions ne reflètent pas l’essence même du label, l’APOCE a tenu à mettre en lumière une autre pratique frauduleuse.

« Un produit local d’une bonne qualité qui porte la mention ‘’produit importé’’ afin de vanter sa qualité, est produit frauduleux », signale l’APOCE.

Insistant sur le caractère malsain de l’usage de ces mentions, l’APOCE a ajouté, « Ces mentions sont apposées dans le but de cacher l’origine des produits et d’omettre s’ils étaient traités par des produits chimiques ou pas. Ces techniques, faisant la promotion d’un produit frauduleux, connaissent un succès chez le consommateur qui est amadoué par certaines mentions erronées », lit-on.