UN RAPPORT SURPRENANT : les importations d’armes de l’Algérie chutent de moitié

Au mois de novembre dernier, la presse nationale et mondiale ont relayé une informations selon laquelle l’Algérie envisagerait d’augmenter son budget de défense à 23 milliards de dollars en 2023. Un chiffre qui a suscité beaucoup de commentaires chez les observateurs et les analystes.

Or, les importations d’armes de l’Algérie ont drastiquement diminué depuis 2018. C’est ce que révèle une étude récente (publiée en mars 2023) de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI).

Les importations d’armes de l’Algérie ont baissé de 58% entre 2018 et 2022

Plus précisément, le rapport montre que les importations d’armes de l’Algérie ont chuté de moitié (-58%) au cours des quatre dernières années (entre 2018 et 2022).

En Afrique, l’Algérie arrive au 2e rang, après l’Égypte, en matière de dépenses militaires, tandis que le Maroc occupe la 3e position. Au niveau mondial, notre pays se classe au 18e rang des plus grands pays importateurs d’armes (1,8 % du total mondial entre 2018-2022). Un taux qui s’élevait à 4,1 % durant la période 2013-2017. Cela représente donc une baisse de 58 %.

Par ailleurs, La chine a renforcé sa présence commerciale en Afrique en exportant du matériel de guerre vers 18 États, dont l’Algérie. Le rapport note ainsi que la Chine est devenue « le troisième plus grand fournisseur d’armes au monde après l’Allemagne et la France ».

La Russie et les États-Unis ont conservé leur position de principaux fournisseurs d’armes à l’Afrique entre 2018 et 2022, avec respectivement 40 % 16 % du total des exportations vers le continent. La Chine (9,8 %) et la France (7,6 %) arrivent en 3e et 4e positions.

La publication du SIPRI fait aussi état d’une diminution de 40 % des importations d’armes par les États africains entre 2013 et 2022. SIPRI attribue ce changement à la baisse des importations d’armes des deux plus grands importateurs de la région, à savoir l’Algérie et le Maroc.

Armement : vers la signature d’un accord « important » entre Alger et Moscou en mai prochain

Concernant les principaux fournisseurs d’armes de l’Algérie, le rapport « Trends in International Arms Transfers 2022 » de SIPRI indique que la Russie se taille la part du lion avec 73% des achats. En deuxième position, nous retrouvons l’Allemagne qui couvre 10 % des importations d’armes de l’Algérie.

Alger constitue ainsi le troisième plus gros client de Moscou en matière d’achat d’armes, après l’Inde et la Chine. D’ailleurs, Alger et Moscou préparent depuis un an un « document stratégique » de coopération qui devrait être signé en mai. Les armes en sont le principal objet.

A ce propos, l’Algérie et la Russie ont lancé des arrangements pour un accord militaire qualifié d' »important ». Celui-ci devrait être finalisé en mai prochain, lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou. Les deux pays cherchent également à signer un accord qui reflétant « la nouvelle qualité des relations bilatérales », selon les propos du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Pour rappel, le Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, s’est rendu en Russie en juin 2020. Lors de sa rencontre avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, le Chef d’Etat-major de l’ANP avait souligné les liens étroits qui unissent les deux pays.