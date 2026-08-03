Un rapport de Londres révèle : cette région algérienne concentre 45 % des importations britanniques

À l’heure où les grandes puissances redéfinissent leurs circuits d’approvisionnement, l’Algérie marque des points décisifs sur la scène économique continentale. Le dernier rapport publié depuis Londres par le ministère britannique du Commerce (DBT) met en lumière une accélération inédite des exportations nationales vers le marché britannique. Portée par des secteurs industriels stratégiques et une compétitivité retrouvée.

Le travail de restructuration industrielle entrepris ces dernières années commence à porter ses fruits à l’échelle internationale. L’économie algérienne ne se contente plus de répondre aux besoins de son marché intérieur. Elle renforce de manière mesurable sa présence auprès des nations partenaires de premier plan, à commencer par le Royaume-Uni.

Échanges commerciaux bilatéraux : une impulsion nette portée par la dynamique industrielle de l’Algérie

Une étude approfondie publiée par une institution britannique spécialisée révèle des résultats significatifs pour le commerce extérieur national. Les données compilées démontrent une poussée remarquable de la production algérienne sur le sol britannique. Cette avancée s’explique principalement par la diversification progressive des produits expédiés et par une maîtrise accrue des coûts de fabrication dans les filières de transformation.

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Parmi les piliers de cette progression figurent notamment :

L’industrie des matériaux de construction : un secteur en plein essor qui tire profit de capacités de production modernisées et d’une tarification compétitive face aux concurrents méditerranéens.

un secteur en plein essor qui tire profit de capacités de production modernisées et d’une tarification compétitive face aux concurrents méditerranéens. La transformation industrielle et manufacturière : des segments en nette expansion qui soutiennent la croissance des échanges commerciaux bilatéraux.

des segments en nette expansion qui soutiennent la croissance des échanges commerciaux bilatéraux. Les services spécialisés : un secteur où la part de marché globale de l’Algérie maintient sa stabilité malgré la rigidité de la conjoncture internationale.

Focus sur la région du Nord-Ouest : l’épicentre qui absorbe 45 % de la demande britannique

L’ancrage territorial de ce partenariat marchand révèle une concentration géographique particulièrement marquée. Le Nord-Ouest algérien s’impose comme la véritable locomotive de ces flux vers la Grande-Bretagne en absorbant, à lui seul, près de 45 % des volumes d’importation britannique depuis l’Algérie.

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Le reste des expéditions se répartit de façon complémentaire à travers d’autres bassins industriels stratégiques du pays. Affirmant la force et la maturité du tissu industriel régional. Cette concentration dans le Nord-Ouest s’explique par la forte densité d’unités de transformation. Et par des infrastructures logistiques adaptées aux exigences de l’exportation internationale.

PIB de 317 milliards de dollars : les projections placent l’Algérie aux portes du top 50 mondial

Au-delà du bilan actuel, l’institution britannique s’appuie sur les dernières projections du FMI pour dresser des perspectives financières solides. Selon ces estimations, le Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie franchira le cap des 317 milliards de dollars dès 2026. Cette progression chiffrée installera confortablement le pays au sein du top 50 des plus grandes puissances économiques mondiales.

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Cette courbe ascendante valide l’orientation stratégique prise en matière de commerce extérieur. Bien que la marge de progression reste vaste pour les produits manufacturés non encore pleinement intégrés dans la balance, le partenariat avec le Royaume-Uni constitue un levier durable pour valoriser la production nationale et consolider la souveraineté économique du pays.