L’heure de la rupture du jeûne est censée représenter un moment de gaité et de réjouissance autour de la table de l’iftar. Les familles algériennes se réunissent pour apprécier un bon repas après une journée de privation ponctuée par la formule culte « saha ftorek ! »

Mais certaines chaînes de télévision ne semblent pas l’entendre de cette oreille. En lieu et place des traditionnels chants chaâbis, celles-ci préfèrent bombarder le téléspectateur de spots de publicités sur des compléments alimentaires qui soulagent… la constipation !

Et pour donner encore plus la nausée aux Algériens, ces pubs sont passées en boucle pendant 20 longues minutes. De quoi susciter l’exaspération des tempéraments les plus flegmatiques.

Sur le premier spot, on entend d’emblée une dame déclarer sur un ton solennel : « derba derba ! » (solution radicale). Une expression dont les dz ont fait un meme. Ensuite, une journaliste se rend chez khalti Aïcha pour réaliser un reportage sur le produit. Et quand le mot « constipation » est prononcé, les membres de la famille font mine d’être consternés, puis tout le monde éclate de rire. En matière de raffinement, on a vu mieux.

Dans la deuxième pub, on voit différents gens (des hommes, des femmes, des vieux, des cadres d’entreprise, des sportifs, une jeune mariée…) se tenir le ventre et se plaindre du colon et de gaz intestinaux. Le tout accompagné d’une musique stridente. Par la suite, la solution arrive. On offre à chacun une boite du produit, et voilà que tout le monde retrouve le sourire. N’est-ce pas magique !

La communauté internet dz affiche son exaspération

Ce matraquage publicitaire n’a pas laissé les Algériens indifférents. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient, et chacun y va de son commentaire. Si certains s’en amusent et tournent l’affaire en ridicule, d’autres ne mâchent pas leurs mots et s’attaquent avec virulence aux méthodes peu scrupuleuses des chaînes de télévision. Ils déplorent l’irrespect du moment sacré de l’iftar, le manque de considération pour la sensibilité des téléspectateurs et la cupidité qui les pousse à servir aux gens cette soupe nauséabonde.

À titre d’exemple, Mehdi poste sur son page Facebook : « Sérieux… Les chaînes TV [algériennes] alors non seulement vous avez un programme ta3 Ramdane legueya (insipide) […], en plus juste m3a laftour, pendant que les gens mangent, vous bombardez nos écrans de publicités pour la constipation et les gaz gastriques. En plus en [boucle]. [Je veux comprendre], soit vous n’avez pas de cerveaux soit vous n’avez aucune trebya (éducation). Et le pire la même pub au même moment fi GA3 les chaînes dz ! »

Ce à quoi répond Ahmed : « C’est simple, je ne regarde pas et je n’ai pas les chaînes algériennes depuis plus de 20 ans… Ça m’évite de me faire rappeler que je vis dans un pays médiocre sur tous les plans. » Mais Nassim semble avoir trouvé la solution : « La parade c’est la chaîne 8 de l’ENTV, au moins au moment de l’iftar pas de publicité et que des trucs old school (Bila houdoud, Taxi el medjnoun…). On se croirait en plein Ramadan 98 ! Il me manque juste une bouteille de Punch. »

Leïla aussi ne semble pas trop apprécier : « Wallah aucun respect ni éducation, s’emporte-t-elle. Au moment du manger à table, ils parlent que de constipation. C’est trop, ils n’ont aucune culture ! À force de penser qu’à l’argent, ils ont oublié le respect. » Lamia, par contre, préfère voir le bon côté de la chose. « Mes enfants adorent les pubs DZ et n’aiment pas du tout les pubs françaises. Ils sont morts de rire devant la télé. Rayan a 2 ans et il danse sur les pubs algériennes. Il adore celle de l’huile où la fille fait le bruit de la friture “pchhhhht”. »