Un raid aérien cible un convoi d’ambulances non loin de l’entrée d’un hôpital à Gaza

Un nouvel épisode du genocide perpétré à Gaza a eu lieu aujourd’hui. En effet, alors qu’un convoi d’ambulances s’apprêtait à quitter l’hôpital d’Al-Shifa à Gaza, en route vers le passage de Rafah, un raid aérien de l’armée de l’occupation a ciblé cette caravane.

Selon le directeur de l’hôpital, des dizaines de victimes ont été recensés suite à cette lâche agression. Par ailleurs, d’autres médias affirment que trois frappes aériennes ont ciblé ce convoi d’ambulances qui tentait de se rendre au Poste frontière de Rafah dans l’espoir d’évacuer les blessés au Caire, capitale de l’Égypte.

Ainsi, l’une des frappes aériennes a, sans scrupules, visé l’entrée principale de l’hôpital Al-Shifa à Gaza. Un autre crime contre la population civile de la bande de Gaza en Palestine.

« À 16 h 30 précises, les forces d’occupation ont lancé une frappe aérienne sur la rue Rashid, dans la partie ouest de Gaza. Leur cible était un groupe d’ambulances en mission visant à transporter des blessés vers la frontière de Rafah. », écrit le Croissant Rouge palestinien.

Les rescapés de cette barbare attaque se sont livrés sur ce crime commis à Gaza. Ainsi, on apprend que le ministère palestinien de la Santé a animé une conférence de presse dans laquelle il a tenu à mettre au courant le Comité international de la Croix-Rouge du départ de ce convoi vers le passage de Rafah. Cette information devait être transmise afin d’éviter un énième drame.

Néanmoins, ce qui était une invitation à coordonner s’est transmis en un renseignement que l’armée de l’occupation a utilisé pour commettre un autre odieux crime.

🚑❌At precisely 16:30, Israeli occupying forces launched an airstrike on Rashid Street in the western part of #Gaza, their target was a group of ambulance vehicles returning from a mission to transport injured individuals to the Rafah border, which included an ambulance… pic.twitter.com/wQRFKfrLZY

— PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023