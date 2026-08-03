Un puits de gaz prend feu sur un site de Sonatrach : retour sur des heures d’extrême tension (images)

Le champ gazier de Tiguentourine a vécu des heures particulièrement tendues ce dimanche 2 août 2026. Alors que des équipes de techniciens effectuaient une opération de routine sur l’une des structures de production, une anomalie majeure est venue perturber le calme habituel de la Division Production In Amenas.

Une éruption de gaz s’est déclarée de manière soudaine, mobilisant immédiatement les dispositifs d’urgence de la compagnie nationale Sonatrach. Face à un scénario qui a évolué au fil des heures, le géant pétrolier a déployé de grands moyens pour sécuriser le périmètre et préserver l’intégrité du site.

Panique maîtrisée après l’incendie à In Amenas : les détails d’une intervention à haut risque

L’incident est survenu précisément vers 15h00 lors d’une opération de Workover sur le puits TG 16. Dans le vocabulaire pétrolier, ceci désigne une intervention lourde de maintenance, de réparation ou de réhabilitation d’un puits déjà existant. Ces manœuvres complexes permettent de restaurer, maintenir ou améliorer la capacité de production de l’installation. C’est durant cette phase délicate qu’une fuite massive de gaz sous forte pression s’est produite, initialement sans départ d’incendie.

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Heureusement, aucun dommage humain n’est à déplorer. La compagnie nationale a rapidement confirmé l’information : « Cet incident n’a enregistré aucune victime. » Dès le constat de l’éruption, le Poste de Commandement Tactique (PCT) du pôle d’In Amenas a pris les choses en main. Les responsables ont immédiatement instauré un cordon de sécurité hermétique autour du puits touché tout en activant le Plan d’Aide Mutuelle. Ce protocole d’urgence vise à coordonner et regrouper l’ensemble des ressources matérielles et logistiques du groupe Sonatrach dans la région.

L’évolution de la situation sur le complexe gazier d’In Amenas : une mobilisation totale pour sécuriser le pôle suite au feu

L’événement a toutefois pris une tournure plus impressionnante en fin d’après-midi. Aux alentours de 18h20, le gaz libéré par le puits TG 16 a fini par s’enflammer, transformant l’éruption initiale en un incendie spectaculaire. La transition d’une simple fuite à un embrasement a exigé un réajustement instantané des manœuvres de secours sur le terrain.

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Pour faire face à cette situation complexe, la Sonatrach a dépêché en urgence sur les lieux des spécialistes chevronnés dans le contrôle et l’extinction des puits en éruption. Le groupe a affirmé que « tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour contenir l’incident ». La présence de ces experts vise à stopper le flux de gaz et à éteindre le foyer d’incendie dans les meilleurs délais, garantissant ainsi la sécurité des installations environnantes.

Inspection sur le terrain à In Amenas : le wali Ahcene Khaldi au chevet du pôle gazier

Afin de suivre les opérations au plus près, le wali Ahcene Khaldi s’est rendu ce lundi 3 août au matin sur le site du sinistre. Entouré des responsable régionaux de la sécurité, de la Protection civile, de l’Énergie ainsi que des cadres dirigeants de Sonatrach, le chef de l’exécutif de la wilaya a inspecté le puits touché.

Sur place, la délégation officielle a confirmé l’absence de victimes et constaté la mobilisation totale des secours. La coordination entre les sapeurs-pompiers, les techniciens de la compagnie nationale et les spécialistes du contrôle des puits permet d’accélérer l’extinction définitive de l’incendie et de rétablir rapidement la situation sur le champ de Tiguentourine.

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