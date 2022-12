Un projet de loi pour éradiquer le marché noir de la devise en Algérie

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a indiqué, ce mercredi, que le projet relatif à la monnaie et au crédit est prêt à être présenté devant le parlement. En effet, il s’agit des déclaration du ministre susmentionné lors d’une plénière consacrée au sujet du projet de loi, modifiant et complétant la loi 05-01. Pour rappel, cette dernière concerne l’éradication du blanchiment d’argent en Algérie. Ainsi que le financement du terrorisme.

Dans ce sillage, le premier responsable du secteur de la justice a fait savoir que l’application effective de ce texte, doit être accompagnée par la promulgation de plusieurs textes juridiques. Outre les dispositions organisationnelles. Le même ministre a indiqué également que « le texte de ce projet est fin prêt ». D’ailleurs, il fera l’objet de débats, très prochainement, par les députés au parlement.

À en croire les révélations du ministre Tabi, « Il était prévu que le débat des deux projets se déroule en même temps ». Toutefois, les services responsables se sont attardés sur le projet de loi relatif à la Monnaie et au Crédit. À vrai dire, ledit projet requiert un examen détaillé et approfondi, eu égard de sa sensibilité et son importance.

Vers le renforcement de la numérisation des transactions monétaires

En fait, « un traçage des fonds » est désormais crucial pour la mise en place dudit projet, affirme le ministre de la Justice. Dans le détail, il est indispensable de lutter, dans un premier lieu, contre les sources de financement illicites. Et ce, via l’adoption d’une série de mesures. Notamment, le renforcement de la numérisation des transactions monétaires.

Effectivement, cette démarche adoptée par le gouvernement algérien vise essentiellement à protéger le système financier, d’une part. Et à renforcer la loi sur l’investissement, d’une autre part. Ce qui permettra de protéger les fonds des investisseurs. Par ailleurs, Tabi a indiqué que le gouvernement va annoncer prochainement du nouveau quant à la restitution des fonds détournés.