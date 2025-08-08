Un professeur retrouvé égorgé à Relizane : le mystère du meurtre enfin élucidé

Le mystère entourant le meurtre brutal d’un professeur à Relizane a enfin été élucidé. Grâce à une enquête minutieuse menée par les services de la Gendarmerie nationale de Sidi M’hamed Ben Ali, six suspects ont été arrêtés après la découverte macabre d’un corps sans vie dans une zone agricole. Ce crime, aux contours à la fois violents et troubles, serait lié à des litiges financiers autour de transactions de bétail.

L’affaire a éclaté lorsque le centre des opérations de la Gendarmerie a reçu une alerte via le numéro vert (1055), signalant la présence d’un corps non identifié, jeté au milieu des champs dans la commune de Sidi M’hamed Ben Ali.

Une patrouille s’est immédiatement rendue sur les lieux, en présence du procureur de la République près le tribunal de Mazouna.

Horreur à Rélizane : Un meurtre d’une rare violence au cœur des terres agricoles

La scène était glaçante. Le corps, de sexe masculin, gisait couvert de sang, présentant des signes d’égorgement au cou ainsi que des traces de coups violents à la tête. L’unité de police technique de la brigade de Mazouna a procédé aux premières constatations sur place, avant que la dépouille ne soit transportée à l’hôpital de Mazouna pour autopsie.

L’examen médico-légal a confirmé la cause du décès : une hémorragie due à des blessures causées par une arme blanche, notamment au niveau du cou.

L’enquête dévoile un différend autour de la vente de bétail

Les investigations menées par les enquêteurs, avec l’appui des services de renseignement et de moyens techniques modernes, ont permis de faire rapidement avancer l’enquête. Les recherches ont mis en lumière des différends financiers entre la victime et plusieurs individus, liés à des transactions commerciales de bétail.

Cette piste a conduit les gendarmes à identifier et interpeller six suspects. L’enquête a été élargie à une wilaya voisine, où plusieurs perquisitions ont permis la saisie de biens potentiellement liés au crime.

Arrestation de six suspects et saisie de plusieurs objets liés au meurtre

Parmi les objets saisis figurent :

Un véhicule utilitaire de type Toyota Hilux

Trois voitures de tourisme

Une moto

Une somme de 24 000 dinars algériens

Des poignards

Et une matraque en bois

Les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de l’achèvement des procédures judiciaires. Ils seront prochainement présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mazouna.

Grâce à la mobilisation rapide des forces de l’ordre et à l’appui des technologies d’enquête, un pas important vers la justice a été franchi. Les suspects devront désormais répondre de leurs actes devant la justice.