Un président d’un club Algérien dévoile le salaire le plus gros et le plus petit de son équipe

À trois journées de la fin du championnat algérien, Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine est second au classement.

Le dauphin du championnat d’Algérie renouera avec le goût des compétitions africaines après plusieurs années de disette.

Lors d’une interview accordée à la radio algérienne, le président du CSC, Mohamed Boulahbib, est revenu sur la saison réussie de son équipe.

En effet, le patron du CSC a dit, « Malgré un budget très limité, nous avons pu obtenir une place en compétition continentale après 5 années d’absence. » dit-il.

Mohamed Boulahbib a dévoilé, entre autres, le salaire le gros et le plus bas de son équipe. Il poursuit, « Certains joueurs touchent 150 mille dinars par mois. (soit 15 millions de centimes). Nous ne sommes que le 7 ou le 8 budget du championnat. Le plus gros salaire de notre équipe est de 1.3 millions de dinars (soit 130 millions de centimes) » ajoute-t-il.

Championnat algérien : vers un plus grand nombre des joueurs étrangers ?

Lors de la même interview, le président du CS Constantine, Mohamed Boulahbib, a indiqué, « Nous allons soumettre une demande à la Ligue de Football Professionnel pour que les clubs aient le droit de recruter davantage de joueurs étrangers. » explique-t-il.

Avec le peu de joueurs de nationalité étrangère qui évoluent en Algérie, plusieurs clubs du championnat local réclament une augmentation de ce quota prétextant davantage de profondeur du banc et de compétitivité.

Mohamed Boulahbib ajoute, « Dans les autres championnats du Maghreb, il y a beaucoup de joueurs étrangers. Cela aide les clubs à être plus compétitifs. » ajoute-t-il.