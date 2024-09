Un pont entre les continents : La ligne de ferry Almería-Ghazaouet

Alméria est une province prisée du sud-est de l’Espagne. Elle attire des visiteurs pendant les quatre saisons. Avec 200 kilomètres de plages dont une partie est sauvage, son histoire est fascinante au fil des millénaires. Ses paysages sont à couper le souffle… C’est une destination parfaite pour des vacances inoubliables !

Ghazaouet est aussi connue sous son nom d’origine « Djemaa el Ghazaouet ». C’est une charmante ville côtière en Algérie. Port de pêche actif et ville pleine de vie, elle offre un cadre de vie agréable pour travailleurs et touristes. Peut-être la connaissez-vous sous son ancien nom, Nemours, donné pendant la période de colonisation française.

Et si vous pouviez relier les deux en quelques heures ? Embarquez dans un voyage aux milles couleurs !

Un ferry nommé…

… depuis 1982

La ligne de ferry Ferry d’Almeria à Ghazaouet a été lancée pour rapprocher l’Algérie et l’Espagne. Vous saviez que la première liaison régulière entre ces deux villes date de 1982 ? Une belle initiative pour encourager les échanges !

… par deux compagnies

La liaison entre Ghazaouet et Almería connecte l’Algérie à l’Espagne, avec deux compagnies de ferry. Trasmediterranea offre une traversée par semaine, d’environ 11 heures… Vous souhaitez pour un voyage plus rapide ? Naviera Armas propose deux traversées hebdomadaires, dont les plus courtes durent seulement 7 heures !

… pratique et confortable

Les deux compagnies offrent des conditions similaires, dont voici le détail nous vous les détaillons :

Trasmediterranea

Cabines : Cette compagnie propose des cabines confortables avec différentes catégories, incluant des cabines intérieures et extérieures, dont pour certaines elles offrent une belle vue sur la mer.

Espaces communs : Les ferries disposent souvent de salons spacieux, de restaurants, de bars, et parfois même de boutiques.

Services : Des installations telles que le Wi-Fi et les services de restauration sont disponibles pour rendre le voyage plus agréable.

Naviera Armas

Cabines : Naviera Armas offre des cabines confortables, y compris des cabines à plusieurs lits et des suites avec vue sur la mer.

Espaces communs : Les ferries sont équipés de restaurants, de bars, de salons avec sièges confortables, et parfois d’espaces pour les enfants.

Services : Les services incluent souvent des options de restauration variées, le Wi-Fi, et parfois des divertissements à bord.

Le confort ? Il peut varier selon le navire et la cabine que vous choisissez… Vous voulez en savoir plus ? Consultez les sites web des compagnies ou contactez-les directement pour obtenir tous les détails concernant les services et les prestations ou contactez-les directement pour tous les détails sur les services et les installations !

Enrichir ses horizons

Visites familiales ou touristiques

Cette ligne de ferry favorise les échanges touristiques entre l’Espagne et l’Algérie. Elle facilite également les visites familiales, renforçant ainsi les liens entre les communautés. Imaginez la richesse des interactions culturelles qui se créent à chaque traversée ! Les habitants de chaque côté de la mer bénéficient de cette passerelle, en découvrant les coutumes, les cuisines, et les modes de vie de l’autre côté. Une véritable opportunité pour enrichir ses horizons et faire de belles rencontres !

Des échanges d’Espagne à l’Algérie depuis le XIXème siècle

Avant la conquête française de 1830, l’Espagne avait une influence marquée en Algérie, surtout dans l’ouest. Au XVIIIe siècle, l’Espagne dominait politiquement et économiquement, et l’Algérie, comptait une population espagnole significative. Mais cette population était-elle vraiment installée ? Pas vraiment… La plupart retournaient souvent en Espagne !

Faciliter les voyages de l’Algérie en Europe

Le nouveau Système d’entrée/sortie de l’UE (ESS) sera opérationnel dès le 10 novembre 2024 ! La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, l’a annoncé avec enthousiasme lors d’un point de presse… Après une phase de test, c’est enfin prêt !

Mais que va-t-il changer ? Fini le tamponnage manuel des passeports ! L’ESS enregistrera le nom du voyageur, les détails de ses documents et ses informations biométriques. Une vraie révolution pour les déplacements en Europe !

Une sécurité pour ses trajets

Cette ligne de ferry offre une sécurité pour les trajets, bien appréciée après quelques difficultés pour le voyageurs durant l’année 2023.

C’est parti pour l’aventure

Prêts pour l’aventure ? Que ce soit pour explorer les merveilles d’Almería ou retrouver des proches à Ghazaouet, cette ligne de ferry est la passerelle idéale entre deux cultures riches. Un voyage rapide, confortable, et plein de découvertes… Embarquez et laissez-vous porter par les flots vers de nouveaux horizons !