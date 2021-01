Un policier Suisse cambriolé par trois Algériens

La police française a dépêché le Groupe d’atteinte aux biens (GAB), ainsi que de la Brigade anti criminalité (BAC), le 07 janvier dernier, dans le but de mettre fin aux activités criminelles de trois Algériens. Ces derniers sont accusés de commettre des cambriolages chez des particuliers suisses et français, au niveau des frontières entre les deux pays.

La cellule cambriolages, relevant de la police Française de la ville d’Annemasse (Haute-Savoie), a détecté une hausse anormale des vols avec effraction au niveau des communes qui se trouvent aux frontières Franco-Suisses, ce qui a donné lieu a plusieurs opérations de filatures suite à l’identification de trois suspects, comme l’indique le journal Français Le Dauphiné.

Ils ont cambriolé un policier

La cellule cambriolages avait pu suivre de plus prés une série de vols avec effractions qui se déroulaient de manière régulière au niveau des communes frontalières de l’agglomération annemassienne. Ces cambriolages touchaient tantôt des Français et tantôt des Suisses.

Suite a cette constatation, les éléments de la police annemassienne, ont procédé à une filature des trois suspects que la cellule cambriolage avait pu identifier, ces derniers ont traversé la frontière Française vers la suisse à bord d’une Renault Scenic, au niveau de Collonges-sous-Salève, avant de revenir sur le sol Français après avoir cambriolé une maison en suisse.

À leur deuxième filature, le Groupe d’atteinte aux biens (GAB), ainsi que de la Brigade anti criminalité (BAC), ont procédé à l’arrestation des trois suspects, il s’agirait de trois hommes âgés 38, 41 et 33 ans, tous originaires d’Algérie, ces derniers venaient de cambrioler le domicile d’un policier suisse à la Croix-de-Rozon (canton de Genève). Les trois Algériens ont volé des bijoux et une somme d’argent, et ils sont revenus en France pour cacher leur trésor.

Le domicile des trois accusés a été perquisitionné, il s’agit d’un squat rue du Château-Rouge, à Annemasse, mais aucun autre butin n’a été retrouvé. Par contre il est utile de souligner que deux des trois Algériens étaient en situation irrégulière sur le sol Français.

Les trois accusés ont été présentés devant le parquet de Thonon-les-Bains le 9 janvier, et suite à une comparution immédiate qui a eu lieu 11 janvier, ils ont écopé de 12 mois de prison ferme avec maintien en détention.