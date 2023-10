Un policier perd la vie lors d’une perquisition dans un domicile d’un baron de la drogue

Un policier a été tué pendant l’exercice de ses fonctions. En effet, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a annoncé le décès de l’un de ses éléments dans la wilaya d’El Oued.

« La Direction Générale de la Sûreté Nationale exprime sa profonde tristesse suite à la perte de l’un de ses membres. Affilié à la brigade de recherche et d’intervention de la Sûreté Nationale d’El-Oued, le défunt brigadier, âgé de 40 ans, exerçait ses fonctions dans le cadre d’une opération de perquisition avec autorisation judiciaire. », lit-on.

La DGSN indique dans son communiqué que le policier tué à El Oued a perdu sa vie suite à une agression de la part de la personne soupçonnée, dont le domicile a été perquisitionné. « Le regretté a perdu sa vie suite à une lâche attaque de la personne soupçonnée de trafic de psychotropes et dont le domicile a été perquisitionné dans le cadre de cette mission », ajoute le communiqué.



La police promet de continuer la lutte contre les barons de drogue

Dans le même communiqué, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a réitéré sa volonté et sa détermination à lutter contre les barons de la drogue et les bandes criminelles « avec acharnement et sans relâche » indique le communiqué de la Police Algérienne.

Renouvelant ces condoléances à la famille et aux proches du « martyr du devoir national », la DGSN a précisé que le défunt policier était « marié et père de 04 enfants », lit-on.

La perquisition de la brigade de la Recherche et d’intervention d’El-Oued chez le trafiquant de stupéfiants s’est soldée sur la récupération de plusieurs armes à feu et d’une quantité importante de psychotropes.

Le communiqué de la DGSN a expliqué que le trafiquant à l’origine de la mort du policier est en fuite et que les recherches pour l’arrêter sont toujours en cours.