« Un poison mortel » : l’APOCE dénonce un produit largement consommé en été

Alors que la saison estivale bat son plein et que la consommation de glaces explose, l’Association Algérienne pour la Protection et l’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) lance un appel à la prudence face aux risques d’intoxication alimentaire.

L’organisation met en garde contre les dangers liés à une mauvaise conservation et manipulation de ces produits rafraîchissants.

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, l’APOCE souligne que le plaisir d’une glace peut rapidement se transformer en cauchemar sanitaire si certaines précautions élémentaires ne sont pas respectées.

L’association insiste sur l’importance de la vigilance des consommateurs pour garantir un été sans incident.

Les recommandations clés de l’APOCE pour un été serein

Pour éviter tout risque, l’APOCE émet une série de recommandations claires :

Achat responsable : Privilégiez l’achat de glaces et crèmes glacées auprès de commerces reconnus qui appliquent strictement les normes d’hygiène et de conservation.

Température de conservation : Vérifiez impérativement que les produits sont maintenus à une température adéquate dans les congélateurs (idéalement -18 °C ou moins). Une glace qui a fondu et a été recongelée est un « poison mortel » selon l'Apoce.

Méfiance vis-à-vis des vendeurs ambulants : Abstenez-vous d'acheter des glaces exposées à l'extérieur des réfrigérateurs, particulièrement auprès des vendeurs de rue ou dans des lieux non contrôlés où les conditions sanitaires sont souvent douteuses.

Vérification des dates de péremption : Examinez toujours la date de production et la date de péremption sur l'emballage. La consommation de produits périmés est à proscrire absolument.

Contrôle visuel et olfactif : Avant toute consommation, inspectez l'aspect, la couleur et l'odeur de la glace. Tout signe anormal (odeur désagréable, texture modifiée par une décongélation/recongélation, couleur ou goût altérés) doit vous inciter à ne pas la consommer.

Intégrité de l'emballage : Ne consommez jamais une glace dont l'emballage est ouvert ou endommagé.

Protection des enfants : Ne permettez pas aux enfants de consommer des glaces d'origine inconnue ou vendues sur les trottoirs, car ils sont particulièrement vulnérables.

Que faire en cas de symptômes ?

L’APOCE rappelle qu’en cas d’apparition de symptômes inhabituels après la consommation de glaces (tels que douleurs abdominales, diarrhée ou vomissements), il est crucial de consulter immédiatement un médecin. Il est également recommandé de signaler l’incident aux autorités sanitaires compétentes.

L’association conclut son communiqué par un appel à la mobilisation collective pour un « été en toute sécurité et sans intoxications alimentaires », insistant sur la prudence et la vigilance comme maîtres mots.