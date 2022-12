Un photographe US compare le Sahara algérien à un paysage martien

Le Sahara algérien, de par ses dunes à perte de vue et ses paysages hors du commun fascine les visiteurs. C’est pour cela que photographe américain Andrew Studer intrigué par la beauté du Sahara algérien, les images seront affichées dans le prochain livre « Space to Roam » qui paraitra en 2025.

Ce projet est assez atypique : Andrew met en scène un astronaute ici sur terre. Pour étoffer son œuvre, le photographe américain a passé deux semaines dans le sud de l’Algérie, soit au Sahara.

Il faut donc dire que les paysages l’ont laissé sans voix, époustouflé. C’est un ressenti que le jeune talent n’a pas hésité à partager cette admiration dans un post sur sa page Facebook. Il publie donc plusieurs photos du Sahara algérien, accompagné d’une légende très expressive dans laquelle il affirme que sans les clichés pris en Algérie, son album serait incomplet.

Nous pouvons alors lire la légende suivante : « Dès le moment où je suis arrivée au Sahara algérien, j’ai su que ma série de photos d’astronautes Space to Roam serait incomplète sans lui. J’ai passé près de deux semaines à explorer le magnifique désert à bord d’un véhicule tout-terrain, à camper sous les étoiles et à faire de la randonnée tout autour du paysage extraterrestre avec mon bon ami Neils qui est venu des Pays-Bas pour porter le costume et m’aider ! »

Pour finir, il ajoute que l’Algérie est un beau pays, et revient sur son envie d’y revenir.

Andrew Studer : qui est ce jeune photographe plein de talent ?

Andrew Studer est un vidéaste photographe professionnel basé à Portland, Oregon. Sa passion pour la photographie de nature l’a poussé à capturer les plus belles chutes d’eau, montagnes, forêts et phénomènes naturels du monde.

Selon les critiques, il sait « capturer le moment » et donc représenter la beauté du paysage et le mettre en valeur.

Agé de 27 ans, plusieurs de ses travaux ont été présentés sur des médias très connus, comme National Geographic, BBC Earth, The Huffington Post, CBS News, The Weather Channel.