Un spectacle grandiose dans le ciel algérien : on connaît la date de “l’éclipse du siècle”

Le ciel algérien s’apprête à offrir un rendez-vous peu commun. Le 2 août 2027, une éclipse solaire totale traversera une large partie de l’Afrique du Nord, plaçant l’Algérie directement sur la trajectoire de l’ombre lunaire. Présenté comme « l’éclipse du siècle », cet événement attire déjà l’attention des scientifiques et des passionnés d’astronomie à travers le monde.

Dans un contexte où les phénomènes astronomiques majeurs restent rares à observer depuis une même région, cette éclipse se distingue par sa durée et son étendue géographique. Elle s’inscrit dans une séquence exceptionnelle d’événements célestes observables entre 2026 et 2028, ce qui renforce son intérêt scientifique et médiatique.

Éclipse solaire de 2027 : l’Algérie sur la trajectoire d’un phénomène rarissime

Selon les données publiées par des plateformes spécialisées comme Time and Date et relayées par plusieurs médias internationaux, l’éclipse solaire totale du 2 août 2027 suivra un trajet bien défini. Elle débutera au-dessus de l’océan Atlantique, avant de traverser successivement :

Le Maroc

L’Algérie

La Tunisie

La Libye

L’Égypte

L’Arabie saoudite

Le Yémen

Le phénomène s’achèvera dans l’océan Indien.

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Concrètement, cela signifie que plusieurs régions algériennes se retrouveront plongées dans l’obscurité en plein jour pendant quelques minutes, un effet caractéristique des éclipses totales.

Plus de six minutes d’obscurité : une durée exceptionnelle qui marque le XXIe siècle

L’un des éléments les plus marquants de cette éclipse solaire de 2027 réside dans sa durée. Les estimations indiquent que la phase de totalité pourra dépasser six minutes dans certaines zones, notamment en Égypte.

D’après les prévisions relayées par L’Internaute, il s’agira de la plus longue éclipse totale observable sur terre au XXIe siècle, avec une durée maximale atteignant environ 6 minutes et 23 secondes. Un record qui ne devrait pas être dépassé avant l’année 2114.

À titre de comparaison, la dernière éclipse d’une durée similaire remonte au 11 juillet 1991, ce qui souligne la rareté du phénomène.

Éclipse totale 2027 : pourquoi cet événement attire autant d’attention ?

Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune s’interpose parfaitement entre la Terre et le Soleil, masquant entièrement le disque solaire pendant un court laps de temps. Comme l’explique l’astrophysicien Jesús Gallego, « les mouvements de la Lune, de la Terre et du Soleil se combinent de telle sorte que la Lune nous cache le disque solaire pendant quelques minutes ».

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Plusieurs facteurs rendent celle de 2027 particulièrement attendue :

Sa longue durée

Sa visibilité sur une zone densément peuplée

Sa trajectoire couvrant plusieurs pays accessibles

Sa rareté à l’échelle d’une vie humaine

Ces éléments en font un événement à la fois scientifique, touristique et médiatique.

Observer l’éclipse solaire 2027 en Algérie : des précautions indispensables

Les experts insistent sur un point essentiel. Observer une éclipse solaire sans protection présente des risques importants pour la vue.

Ils recommandent l’utilisation de lunettes spéciales certifiées, conçues pour filtrer les rayonnements solaires. Regarder directement le Soleil sans protection, même pendant une éclipse, peut entraîner des lésions irréversibles de la rétine.

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Enfin, les autorités et organismes scientifiques devraient, à l’approche de la date, multiplier les campagnes de sensibilisation pour encadrer l’observation de ce phénomène en toute sécurité.