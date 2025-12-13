Un phénomène céleste fascinant animera le ciel ce soir : Où et comment l’observer ?

Les passionnés d’astronomie sont conviés à un spectacle céleste remarquable ce dimanche soir. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a annoncé qu’un phénomène de rapprochement visuel impressionnant aura lieu entre la Lune et la planète Jupiter.

Dès 21h29 (heure locale), les observateurs pourront contempler les deux astres dans leur position la plus proche, un événement désigné par le terme d’« accostage » ou conjonction. Ce spectacle sera particulièrement visible en direction du Nord-Est, à une élévation d’environ 10 degrés au-dessus de l’horizon. Ce rapprochement visuel est rendu possible par le fait que, bien que séparés par des millions de kilomètres dans l’espace, la Lune et Jupiter apparaîtront comme étant extrêmement proches l’un de l’autre. L’écart apparent ne dépassera pas 4 degrés de centre à centre.

Comment observer ce phénomène ?

Le CRAAG qualifie ce phénomène cosmique de « rapprochement astronomique magnifique » pour les observateurs. Ce type de conjonction est toujours un moment privilégié, car il offre une opportunité rare d’observer simultanément et dans le même champ visuel le satellite naturel de la Terre et la plus grande planète de notre système solaire.

Les amateurs d’astronomie, qu’ils soient équipés de télescopes, de simples jumelles ou même à l’œil nu, sont encouragés à se positionner en extérieur, loin des lumières urbaines si possible, pour profiter pleinement de cette rencontre. Il s’agit d’une excellente occasion pour le public d’apprécier la beauté et la dynamique de notre système solaire.

Derrière le spectacle : Ce que signifie le « rapprochement » de la Lune et de Jupiter.

Le phénomène que nous allons observer ce soir est une conjonction, également appelée « accostage » par les astronomes. Il est important de souligner que ce terme décrit uniquement l’apparence des astres vus depuis la Terre. En réalité, il n’y a aucun rapprochement physique entre la Lune et Jupiter. Leurs distances réelles, qui se mesurent en centaines de millions de kilomètres, restent inchangées. La conjonction se produit simplement parce que les orbites de la Lune et de Jupiter les placent, de notre perspective terrestre, sur la même ligne de visée. C’est cet alignement visuel qui crée l’illusion que les deux corps se trouvent exceptionnellement proches dans la voûte céleste.