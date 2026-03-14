« Un peuple de cafards » : grave dérapage contre l’Algérie en France, un sénateur s’indigne

Une vive polémique secoue la scène politique française après les propos attribués à un candidat aux élections municipales. Vincent Thiéry, colistier du maire sortant de Saint-Raphaël, dans le sud-est de la France, est accusé d’avoir qualifié les Algériens de « peuple de cafards » dans des messages publiés sur les réseaux sociaux. Ces déclarations ont provoqué une vague d’indignation et de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

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L’affaire a été révélée par une enquête du quotidien régional Var-Matin. Le journal affirme avoir identifié plusieurs tweets et commentaires attribués à Vincent Thiéry, dans lesquels il tient des propos particulièrement offensants à l’égard des Algériens.

La vive réaction du sénateur Akli Mellouli

Selon les informations relayées, ces messages ont été publiés sur les réseaux sociaux avant d’être supprimés. Toutefois, leur diffusion initiale a été largement relayée par les internautes, ce qui a contribué à amplifier la polémique.

Le compte Tajmaât sur la plateforme X a également partagé des captures d’écran de ces publications. Il affirme que le candidat aurait effacé les messages après leur mise en lumière et leur circulation sur internet. Malgré leur suppression, les images des publications continuent d’être partagées, alimentant les réactions et les critiques.

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🇫🇷 FLASH – Le colistier @vincent_thiery, membre de la liste du maire @FMasquelier83 à Saint-Raphaël, a qualifié les Algériens de «peuple de cafards» et publié de nombreux messages racistes visant les Maghrébins. Craignant une polémique, il a supprimé ses tweets et nie les faits. pic.twitter.com/A67NYlkGK9 — Tajmaât (@Tajmaat_Service) March 6, 2026

Parmi les responsables politiques qui ont réagi figure le sénateur écologiste d’origine algérienne Akli Mellouli. Dans une déclaration rendue publique vendredi, il a dénoncé des propos d’une « gravité extrême ».

« La responsabilité politique exige l’exemplarité »

Le sénateur estime que ces déclarations nécessitent une condamnation « ferme » et « sans ambiguïté ». Selon lui, qualifier un peuple de « cafards » ne constitue pas seulement une insulte, mais s’inscrit dans un processus de déshumanisation particulièrement dangereux.

Akli Mellouli considère que ce type de discours renvoie aux pages les plus sombres de l’histoire, lorsque certains peuples ou communautés étaient privés de leur humanité afin d’alimenter la haine et la discrimination.

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Le sénateur a également souligné que ces propos prennent une dimension encore plus grave dans le contexte d’une campagne électorale. Pour lui, les responsables politiques ont un devoir particulier de retenue et de respect.

« La responsabilité politique exige l’exemplarité, le respect et la mesure », a-t-il affirmé. Il a également rappelé que les femmes et les hommes d’origine algérienne font pleinement partie de l’histoire de la France.

Un débat relancé à l’approche des municipales

Selon lui, les relations entre les deux pays reposent sur des liens humains et culturels profonds. « Nos deux peuples sont liés par des histoires familiales, humaines et culturelles profondes », a-t-il déclaré.

Cette affaire intervient à quelques jours des élections municipales prévues en France les 15 et 22 mars. Dans ce contexte, la polémique relance le débat sur les propos haineux et leur place dans le débat public.

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Pour Akli Mellouli, la réponse doit être claire. Il estime que la haine ne peut en aucun cas être tolérée dans une démocratie. « Elle doit être combattue avec fermeté et sans complaisance », a-t-il insisté.

Alors que la polémique continue d’enfler, cette affaire met une nouvelle fois en lumière les tensions liées aux discours haineux sur les réseaux sociaux et leur impact sur la vie politique.