« Un peu de gazouz, un peu de limonade » : L’histoire derrière la réplique culte qui a fait le buzz

Depuis près d’un an, une simple phrase prononcée avec spontanéité a enflammé les réseaux sociaux. « Un peu de gazouz, un peu de limonade », cette réplique culte lancée par Baraka Daoud lors de l’émission J’irai dormir chez vous d’Antoine de Maximy, tournée en Algérie, continue de captiver les internautes en Algérie et au-delà.

Tout a commencé dans le village de Daoud, niché dans les hauteurs de la Kabylie, près de Ain El Hammam. Dans un cadre paisible, Antoine de Maximy, connu pour ses voyages immersifs chez l’habitant, fait la connaissance de Baraka Daoud, un retraité kabyle au caractère chaleureux.

Ce dernier, loin d’imaginer l’impact de sa simple hospitalité, accepte d’héberger le reporter français. Mais c’est une phrase anodine, prononcée avec naturel, qui va propulser cet échange au rang de phénomène viral.

« Au début, je ne savais pas qu’il était aussi connu », confie Daoud lors d’une interview accordée à la web TV Liik. Il ne s’attendait pas à ce que sa rencontre avec le journaliste prenne une telle ampleur, et encore moins que sa réplique fasse le tour du monde.

Un souvenir d’enfance devenu culte

Interrogé sur la fameuse phrase, Daoud explique qu’il ne l’a pas préméditée. Il s’agirait d’un souvenir d’enfance resté ancré dans son esprit.

« Lorsqu’on était gosses, nos parents nous demandaient d’aller chercher du gazouz », se rappelle-t-il. « C’est un mot qui est peut-être resté dans mon subconscient pendant des années et monsieur Antoine a allumé la mèche ».

Cette simplicité et cette authenticité ont séduit les internautes, qui ont repris la réplique sous forme de mèmes, de montages humoristiques et de vidéos sur TikTok et Instagram.

Une popularité inattendue mais appréciée

Depuis la diffusion de l’émission en mars 2024, Baraka Daoud est devenu une véritable célébrité. « Des milliers d’Algériens me reconnaissent dans la rue, viennent me saluer et même m’embrasser sur la tête », raconte-t-il, touché par tant de bienveillance. Ce geste, symbole de respect en Kabylie, lui procure une grande fierté.

Malgré l’ampleur du phénomène, Daoud reste humble et se réjouit surtout d’avoir, à travers cette phrase devenue virale, bien « représenté les Algériens et nos frères immigrés ».

Ce moment spontané, devenu un symbole de convivialité et de simplicité, rappelle combien la culture algérienne sait marquer les esprits, parfois avec un simple « un peu de gazouz, un peu de limonade ».