“Un peu de Gazouz” : la phrase culte de Daoud devient une trend sur la toile (vidéo)

Un buzz “made in Algeria” enflamme la toile et devient une tendance mondiale. Il en est question de la phrase culte de Daoud Baraka, “Un peu de Gazouz” qui a fleuri les réseaux sociaux, particulièrement TikTok, pour devenir une tendance mondiale et conquérir la toile.

“Un peu de Gazouz, un peu de limonade“, une expression directement tirée de l’émission de voyage du célèbre animateur français Antoine de Maximy, “J’irai dormir chez vous”, tournée en Algérie. Un épisode qui a cartonné sur la toile.

France : l’OM célèbre sa victoire avec l’expression “Un peu de Gazouz”

Lors de son voyage en Kabylie, Antoine de Maximy a été invité par Doaoud Barakaka, à Ain el Hammam, pour passer la nuit chez lui. Une fois la question du diner abordée, l’hôte invite l’animateur français à prendre des boissons rafraîchissantes. Le reporter lui répond qu’il ne boit que de l’eau et l’homme de 70 ans insiste “Ah non, un peu de Gazouz un peu de limonade“.

Après un mois de la diffusion de l’épisode spécial Algérie, cette expression culte de Daoud Baraka poursuit son buzz mondial et devient une trend sur les réseaux sociaux. En effet, des tiktokeurs, célébrités et Youtubeurs reprennent cette phrase en publiant des vidéos qui récoltent des millions de vues.

C’est le cas du club français, L’Olympique de Marseille qui a fêté, sa dernière victoire face à Benfica, en reprenant la même expression. En effet, autour d’une table, le chant venu directement de l’Algérie a fleuri les vestiaires du club phocéen.

« 𝐔𝐧 𝐩𝐞𝐮 𝐝´𝐠𝐚𝐳𝐨𝐮𝐳 ! » 😭😂 On commence la journée avec la joie communicative du vestiaire olympien qui fête la qualif' en demi-finale d'@EuropaLeague et un peu l'anniversaire d'@AzzedineOunahi Ounahi ! 💯💙

L’expression “Un peu de Gazouz” débarque au Japon

D’autres tiktokeurs ont repris cette expression culte prononcée en Algérie. En effet, le son a même atterri au Japon grâce à une célèbre influenceuse française qui répondent au nom de “Mademoiselle Soso”. Cette dernière profite de son passage devant un distributeur de boissons pour filmer cette trend.

Par ailleurs, sur Spotify, Monuk a publié un Remix, intitulé “Un peu de Gazouz“. Un son qui promet d’être le tube de l’été 2024 grâce aux différentes phrases prononcées par Daoud Baraka, âgé de 70 ans. D’ailleurs, le sympathique habitant de ce village de Kabylie devient un petit peu une star sur les réseaux sociaux.

Sa phrase culte a été reprise un peu partout grâce à des restaurants pour faire leur publicité et des sites en ligne qui vendent des produits avec son expression.

