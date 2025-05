« Un peu de gazouz »… et beaucoup d’amour : DJ Snake accueille Baraka Daoud en star à Paris

Il ne s’attendait sans doute pas à un tel destin. Baraka Daoud, retraité kabyle originaire de la région montagneuse de Kabylie, est devenu une figure incontournable depuis son apparition dans l’émission J’irai dormir chez vous, diffusée sur RMC en mars 2024.

Sa spontanéité, son humour et surtout sa désormais culte réplique — « un peu de gazouz, un peu de limonade » — ont fait de lui la coqueluche du public, bien au-delà des frontières algériennes.

🔴 À LIRE AUSSI : DJ Snake, première icône électro à faire son entrée au musée Grévin

Invité surprise de l’émission animée par Antoine de Maximy, Daoud avait marqué les esprits par sa générosité et sa répartie. Un an plus tard, c’est à Paris qu’il a été célébré, accueilli avec ferveur par une foule d’admirateurs, mais surtout par une star de renommée mondiale : le DJ et producteur franco-algérien DJ Snake.

Baraka Daoud, l’icône inattendue de J’irai dormir chez vous, accueilli en vedette à Paris

C’est dans un restaurant de la capitale que la rencontre a eu lieu, dans une ambiance joyeuse et chargée d’émotion. DJ Snake, venu à l’improviste, a salué Daoud avec chaleur : « Âami, comment tu vas ? Que Dieu te protège », lui a-t-il lancé en l’enlaçant. Baraka Daoud, fidèle à sa nature sincère, a répondu, ému : « Merci du fond du cœur ».

Les deux hommes ont rappelé avec complicité leur première rencontre, survenue par hasard dans les rues d’Alger, où ils avaient partagé un couscous dans une ambiance bon enfant.

🔴 À LIRE AUSSI : « C’est prévu, on en parle » : DJ Snake bientôt en concert en Algérie

Cette amitié, née loin des projecteurs, s’est renforcée avec le temps. « Vous m’avez promis de venir goûter mon couscous en Kabylie », lui a rappelé Daoud. DJ Snake n’a pas manqué de réaffirmer sa promesse : « Wallah, je viens. La prochaine fois que je vais en Algérie, je viendrai dans votre maison, là-haut dans les montagnes ».

Gazouz, couscous et accolades : Baraka Daoud émeut Paris et DJ Snake

La journée a été marquée par une autre surprise : la venue d’Antoine de Maximy, l’homme à l’origine de cette soudaine notoriété. Sa visite inattendue a déclenché une nouvelle vague d’émotion. « Tu veux dormir chez moi ? », s’est exclamé Daoud avec humour et tendresse.

Le réalisateur a répondu en désignant son hôte : « Voilà, la véritable vedette, c’est lui ». Daoud, tout en humilité, a rétorqué : « C’est vous qui avez allumé la mèche ».

🔴 À LIRE AUSSI : À 65 ans, une Algérienne se lance le défi de relier l’Angleterre à la France à la nage

Ainsi, celui qui n’était qu’un simple retraité kabyle est devenu, en quelques mois, un symbole de sincérité et de joie de vivre. Et peut-être, une source d’inspiration pour bien d’autres.