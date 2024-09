Alger, le 19 septembre 2024 – Une nouvelle ère s’annonce pour le secteur de l’élevage de volailles en Algérie. Suite à une décision favorable du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les éleveurs pourront désormais réduire la durée d’élevage des poulets et le poids minimal requis pour la commercialisation.

Cette mesure, réclamée de longue date par la Fédération nationale des éleveurs de volailles, devrait permettre de réduire les coûts de production, de stabiliser les prix à la consommation et de limiter les risques de mortalité des volailles.

Le ministère a donné son accord de principe pour modifier le décret exécutif fixant les normes sanitaires et techniques applicables à la production et à la commercialisation des volailles. Les principales modifications portent sur la durée d’élevage, qui passe de 7 à 5 semaines, et sur le poids minimal à l’abattage, fixé à 1,4 kg.

Prix du poulet : Les éleveurs de volailles algériens obtiennent gain de cause

Selon Ali Ben Chaïba, président de la Fédération nationale des éleveurs de volailles, cette décision constitue une véritable avancée pour le secteur. « Cette mesure va permettre aux éleveurs, notamment les petits producteurs, de réduire considérablement leurs coûts de production. En effet, la croissance des poulets requiert de grandes quantités d’aliments et entraîne des risques sanitaires accrus. En raccourcissant la durée d’élevage, nous diminuons ces risques et limitons l’utilisation d’antibiotiques », explique-t-il.

Les bénéfices de cette nouvelle réglementation sont multiples :

Réduction des coûts de production

Limitation des mortalités

Amélioration de la qualité de la viande

Augmentation de la production

Malgré ces avancées, des défis persistent. Le principal enjeu concerne le prix des poussins, qui reste élevé. La Fédération nationale des éleveurs de volailles plaide en faveur d’une importation temporaire d’œufs à couver pour faire baisser les prix.

Par ailleurs, les éleveurs devront s’adapter à ces nouvelles normes et investir dans des équipements adaptés. Le ministère de l’Agriculture se dit prêt à accompagner les professionnels dans cette transition.

Cette décision marque un tournant pour le secteur de l’élevage de volailles en Algérie. En offrant de meilleures conditions de production aux éleveurs et en garantissant une viande de qualité aux consommateurs, cette réforme devrait contribuer à dynamiser ce secteur stratégique.

