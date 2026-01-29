Un père tue sa fille de 15 ans pour avoir dénoncé des violences familiales auprès des autorités à Chlef

Un nouveau drame lié à la violence familiale vient s’ajouter à la longue liste des homicides recensés en Algérie. À Sidi Akkacha, dans la wilaya de Chlef, une adolescente de 15 ans a été tuée par son propre père.

Selon les premières informations, le crime serait survenu après que la victime a dénoncé les violences qu’elle subissait au domicile familial. Mettant en lumière une réalité encore largement enfouie.

Une adolescente de 15 ans victime de violences familiales à Sidi Akkacha

Les faits se sont produits dans la commune de Sidi Akkacha. La victime, âgée de 15 ans et scolarisée en première année secondaire, a été mortellement agressée à l’intérieur du domicile familial par son père.

D’après des sources locales, le père exerçait des violences répétées au sein du foyer, une situation que l’adolescente aurait récemment dénoncée. Des conflits familiaux persistants auraient précédé le passage à l’acte, dans un climat de fortes tensions.

Un homicide sur fond de dénonciation de violences domestiques

Les informations disponibles indiquent que la jeune fille a payé de sa vie le fait d’avoir brisé le silence autour des violences familiales. Ce contexte confère à l’affaire une dimension particulière. Alors que de nombreux cas similaires restent souvent confinés à la sphère privée.

L’agression a entraîné le décès de l’adolescente sur place. Les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails à ce stade, l’enquête étant toujours en cours.

Le père se rend aux services de sécurité

Après les faits, le mis en cause s’est présenté volontairement aux services de sécurité, selon les mêmes sources. Il a été immédiatement pris en charge par les forces de l’ordre.

Le corps de la victime a été transféré vers le service de conservation des dépouilles mortelles, conformément aux procédures en vigueur. Tandis que les services compétents ont ouvert une enquête judiciaire pour déterminer avec précision les circonstances et les responsabilités liées à cet homicide.

Une enquête pour établir les faits et les antécédents de violence

L’enquête devra notamment établir :

La nature et l’ampleur des violences familiales dénoncées.

Les antécédents du mis en cause.

Les circonstances exactes ayant conduit au crime.

Ce drame relance une fois de plus la question du traitement des violences domestiques et de la protection des victimes mineures, dans un contexte où les signalements restent souvent sans suite immédiate.

Les conclusions de l’enquête en cours devraient permettre de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les responsabilités pénales.