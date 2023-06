Un père transportant son fils malade en bus de Djelfa à Alger émeut les Algériens qui se mobilisent

L’histoire émouvante d’un papa prêt à tout pour sauver son fils de la maladie a boulversé les internautes algériens ce mercredi. Benjeddou Abdelhafid a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec, à ses bras, son fils souffrant, dans l’espoir de lui assurer un traitement.

L’enfant est atteint d’une maladie cérébrale rare qui l’empêche de mener une vie normale. Le manque de moyens et de personnel qualifié dans sa région a ainsi contraint ce brave papa à transporter son enfant en bus jusqu’à la capitale, où il espère pouvoir le soigner.

Il transporte son fils malade en bus jusqu’à Alger, l’amour d’un père de Djelfa suscite l’émoi



Fayçal Benjeddou est un jeune garçon atteint d’une pathologie rare à caractère infectieux qui le plonge dans un été léthargique quasi-total. La maladie touche son cortex cérébral, et paralyse ainsi le jeune garçon depuis plus d’une année. Aucun médecin de sa région n’a pu soigner ou expliquer son cas, qui demeure inconnu jusqu’ici. Dans l’espoir que les spécialistes de la capitale puissent trouver une solution au cas de son fils, le père de Fayçal décide ainsi d’entreprendre un périple non sans embuches.

Portant son fils dans ses bras, il embarque à bord de plusieurs bus à direction d’Alger, depuis son lieu de résidence à Djelfa. Il parcourt ainsi presque 300 km dans des conditions plus que contraignantes, poussé par l’amour paternel.

Une initiative qui ne passe pas inaperçue auprès des Algériens. Une fois arrivé à l’établissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses « El Hadi Flici », Abdelhafid est filmé et photographié et son acte de dévotion est reconnu aux 4 coins du pays par la magie d’Internet.

Le petit Fayçal Benjeddou pris en charge par les âmes charitables

Au chômage et faisant face à une situation financière difficile, le père de Fayçal a été contraint de tout vendre pour payer les frais d’hospitalisation et de traitement de son fils.

Toutefois, la médiatisation de l’affaire apporte son lot de positivité. Le sacrifice du père attire l’attention de bienfaiteurs multiples qui proposent alors de prendre en charge l’enfant de façon totale. Grâce à cet élan de solidarité et de charité, le petit Fayçal sera diagnostiqué dans les plus brefs délais et entamera son traitement dès lundi prochain à l’hopital.