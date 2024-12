Un père brûle ses 04 enfants vifs à Ghardaïa… Le Procureur dévoile de nouveaux détails macabres

Ghardaïa, le 15 décembre 2024 – Le quadruple meurtre de Ghardaïa continue de susciter l’émoi et l’incompréhension. Les résultats de l’enquête, rendus publics ce dimanche, dressent un tableau encore plus sombre de ce drame.

En effet, les détails macabres de ce crime ont été dévoilés par Halmat Abdelhalim, procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, lors d’une conférence de presse. Selon ses déclarations, la gendarmerie nationale a été alertée le 11 décembre dernier par une femme qui affirmait que son mari avait avoué avoir tué ses enfants nés d’une précédente union, dans la commune d’El Atteuf, wilaya de Ghardaïa.

Les forces de l’ordre se sont rapidement rendues au domicile de cette dernière et ont procédé à l’arrestation du mari. Une enquête a été ouverte et des recherches ont été entreprises pour retrouver les corps des enfants. Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux du crime, une zone inhabitée située à Ouad Nachou, où ils ont découvert les corps calcinés des quatre enfants, âgés de 4 à 11 ans, à proximité d’un égout en construction.

Détails macabres de l’enquête : autopsies et identification des victimes

Le procureur de la République a également indiqué que la gendarmerie nationale avait été chargée d’ouvrir une enquête approfondie et de rechercher tous les éléments de preuve. Un médecin légiste a procédé à l’examen des corps sur les lieux du crime.

Par ailleurs, la police scientifique de la gendarmerie de Ghardaïa a établi un rapport technique détaillé sur la scène du crime, collectant toutes les preuves pertinentes. Les corps des enfants ont ensuite été transférés à l’hôpital Brahim-Tirichine de Ghardaïa pour y subir des autopsies.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie sous le choc : Quatre enfants brûlés vifs dans un massacre effroyable à Ghardaïa

Les autopsies ont permis d’identifier formellement les victimes : il s’agit de Kh.A (11 ans), de son frère jumeau Kh.W, de Kh.A (5 ans) et de Kh.A (4 ans). Les causes du décès ont été établies avec certitude : les quatre enfants ont subi de graves brûlures au troisième degré sur l’ensemble du corps.

La cause principale de la mort est une asphyxie manuelle associée à des brûlures provoquées par un liquide inflammable et à l’inhalation de fumées toxiques.

Confessions glaçantes : le père avoue son crime avec une froideur déconcertante

Placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs, le suspect a fini par avouer être l’auteur de ce quadruple meurtre. Il a expliqué avoir agi sous l’effet de fortes pressions, sans toutefois préciser la nature de ces dernières.

Le crime a été commis le 10 décembre vers 15h15. L’homme a indiqué avoir emmené ses quatre enfants en voiture pour une promenade avant de les conduire sur les lieux du crime où il les a tués et brûlés à l’aide d’un bidon d’essence de 5 litres.

Après avoir perpétré son acte, il a abandonné sa voiture sur place et a quitté la wilaya de Ghardaïa pour se rendre à Alger. Il a également détruit son téléphone portable pour brouiller les pistes. Cependant, les gendarmes ont réussi à le retrouver.

Le procureur a également révélé que le suspect est rentré à son domicile vers 5 heures du matin et a avoué son crime à son épouse. Cette dernière, après avoir tenté de le calmer, s’est rendue à la gendarmerie pour porter plainte.

🟢 À LIRE AUSSI : Djelfa sous le choc : Une mère retrouvée pendue, ses deux filles en état de décomposition

À l’issue de l’enquête préliminaire, le suspect a été présenté devant le tribunal de Ghardaïa ce 15 décembre et a été mis en examen pour meurtre avec préméditation sur mineurs, actes de torture et barbarie, et assassinat. Le juge d’instruction a ordonné son placement en détention provisoire.