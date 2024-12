« Un pays magnifique et des gens incroyables » : Aurélien et Mathieu découvrent l’Algérie

En dépit des idées souvent véhiculées sur cette destination, l’Algérie attire de plus en plus de voyageurs curieux. C’est le cas d’Aurélien et de Mathieu, deux amis français, qui malgré les stéréotypes, ont osé poser leurs valises dans le plus grand pays d’Afrique, témoignant de leur volonté de découvrir une destination authentique et de percer les mystères de ce pays.

Dans une série de vidéos publiée par Liik.TV, Aurélien et Mathieu invitent les internautes à suivre ce périple, où chaque instant promet une nouvelle aventure.

Aurélien et Mathieu découvrent les joyaux d’Alger : une ville vivante, riche en histoire et en saveurs

Lassés du rythme effréné de leur quotidien parisien, les deux inséparables amis ont décidé de prendre leur envol et de s’immerger dans une culture totalement différente. Leur choix s’est alors porté sur l’Algérie, une destination riche en histoire et en paysages à couper le souffle.

Les deux voyageurs ont partagé leur voyage en Algérie sur la toile, témoignant d’un pays magnifique, des gens incroyables et un séjour inoubliable.

Leur périple en Algérie a commencé par un séjour de deux jours dans la capitale Alger. De la Casbah, aux ruelles animées de la ville, en passant par le Jardin d’essai et en explorant la Grande mosquée d’Alger, les deux touristes ont eu l’occasion de découvrir une ville vivante, riche en histoires et en culture.

Par ailleurs, le deuxième jour de l’aventure, les deux amis ont mis le cap sur la richesse culturelle de la ville : entre la visite de Notre Dame d’Afrique et les soirées animées d’Alger, Mathieu et Aurélien ont bien profité de ce séjour. Et pour couronner le tout, ils ont savouré la Rechta, un plat traditionnel qui leur a permis de découvrir les saveurs authentiques de la cuisine algérienne.

Cap sur Bou Saâda et au-delà

Après deux jours à s’émerveiller devant la beauté de la capitale, les deux amis ont pris la route à destination de Bou Saâda. Une ville qui promet des paysages époustouflants, une histoire gravée sur le sable et des moments de pure adrénaline.

Une fois arrivés, Aurélien et son ami Mathieu ont pris le temps de prendre le petit-déjeuner dans un restaurant local pour découvrir les spécialités de la région. Et ce, avant de se lancer dans une atmosphère unique en visitant d’abord l’ancienne mosquée de Sidi Thameur, puis le Moulin Ferrerro, une ruine dans le désert où ont été tournés de nombreux films hollywoodiens.

Après un tour de quad dans les sables du désert et un délicieux thé, les deux Parisiens quittent l’Algérie pour s’envoler une nouvelle fois à destination de la France. « C’est un moment de pur bonheur que tu ne vis qu’une seule fois dans ta vie« .

