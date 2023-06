Un pays européen offre 90 000$ aux étrangers pour s’installer dans ses îles

Les rapports indiquent que la subvention est destinée à la rénovation des maisons vacantes et abandonnées pour les rendre habitables, ce qui représente une tentation pour de nombreuses personnes préférant vivre dans les pays européens.

L’Irlande offre 90 000$ aux étrangers pour peupler ses îles

Selon le média américain CNN, l’Irlande a annoncé un plan visant à revitaliser plus de 20 îles situées au large de sa côte ouest, y compris l’île d’Achill, dont les paysages captivants ont été présentés dans le film hollywoodien intitulé « The Banshees of Inisherin ».

Le pays offre ainsi une subvention de 84 000 euros, soit l’équivalent de 90 000 dollars, à ceux qui souhaitent déménager et vivre dans une maison sur l’une de ses îles paisibles, loin du chaos et du bruit des grandes villes. Cela inclut également certaines les dix îles où l’irlandais est la langue exclusive parlée.

Une trentaine d’iles à peupler contre une belle somme, l’Irlande ouvre la porte à l’immigration

Selon le site web du gouvernement irlandais, il y a environ 30 îles au large des côtes du pays, qui font partie intégrante de son patrimoine et de sa culture. Leur revitalisation s’inscrit dans une politique cohérente basée sur cinq objectifs stratégiques de haut niveau. Cette politique a été définie par les habitants des îles comme étant d’une importance primordiale pour l’avenir durable de leurs communautés. Les principaux avantages de ce programme pour le pays sont :

L’augmentation de la population,

La diversification de l’économie,

L’amélioration des services de santé et de bien-être,

L’autonomisation des communautés insulaires,

La construction d’un avenir intelligent et durable.

Cette politique est accompagnée d’un plan d’action pour la période 2023-2026, comprenant 80 mesures spécifiques qui seront mises en œuvre par diverses parties prenantes, sous la direction des pouvoirs publics irlandais. Le projet « Our Living Islands » s’étend sur 10 années, à partir de sa date de lancement, en juin 2023.