Un passager signale un chauffeur de bus via « Messenger » : la Gendarmerie intervient

Lancée le 29 avril 2019 par la Gendarmerie Nationale, la page Facebook Tariki (Mon Chemin) s’est imposée comme un acteur clé de l’information routière en Algérie.

Son objectif est triple : diffuser des informations en temps réel sur l’état des routes, y compris les conditions météorologiques, offrir un canal de communication supplémentaire aux citoyens pour accéder à ces informations, et enfin, les impliquer activement dans la prévention et la sécurité routière en encourageant le partage d’informations.

C’est dans ce cadre qu’une récente intervention de la gendarmerie a mis en lumière l’efficacité de cet outil.

Les services de la Gendarmerie Nationale ont procédé à l’arrestation d’un chauffeur de bus de transport de passagers au niveau du barrage fixe de Ben Chicao. L’opération a été menée par les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie Nationale de Bouchrahil, relevant du groupement de Médéa.

Le Centre d’Information Routière a précisé, via sa page Tariki, que l’arrestation fait suite à un signalement d’un passager, effectué via la messagerie de la page Facebook Tariki (Messenger).

Après coordination avec les unités opérant sur le terrain, le bus a été intercepté au barrage fixe de Ben Chicaopar les membres de la brigade territoriale de la Gendarmerie Nationale de Bouchrahil, groupement de Médéa.

La même source a indiqué que l’arrestation du chauffeur est due à une infraction routière caractérisée par un excès de passagers, le nombre supplémentaire étant estimé à dix (10) passagers.

Gendarmerie Nationale : Messenger, un canal de signalement efficace mais méconnu

Fait notable, le signalement à l’origine de cette intervention a été effectué via la messagerie privée de la page Facebook de la Gendarmerie Nationale (Tariki), un canal numérique encore peu utilisé par le grand public pour ce type d’alerte.

Pourtant, les autorités encouragent de plus en plus les citoyens à signaler les infractions routières ou les comportements suspects via les réseaux sociaux, notamment à travers Messenger, qui permet une communication directe, rapide et confidentielle avec les services compétents.

Cette affaire démontre l’efficacité de ce moyen moderne de participation citoyenne et souligne son potentiel pour renforcer la sécurité sur nos routes.