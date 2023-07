Un passager du Tramway traumatise des enfants subsahariens avec des cafards morts (vidéo)

Une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux a suscité une vive controverse en Algérie, déclenchant un débat polémique sur le racisme dans le pays. Dans la séquence, un passager du Tramway semble « jouer » de façon assez perturbante avec des enfants de migrants subsahariens, ce qui a déclenché une réaction de colère de la part des internautes.

Un passager du tram effrayant des enfants subsahariens enflamme la toile

La vidéo en question a été filmée par le passager lui-même. On peut le voir exhiber un cafard mort au visage des petits migrants subsahariens, provoquant ainsi une vague de pleurs et d’hystérie.

L’homme va même jusqu’à les poursuivre dans le wagon, approchant la créature morte de leurs nez. Ces actes ont été qualifiés d’inadmissibles par de nombreux internautes qui y voient une manifestation flagrante de racisme.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été extrêmement intenses, avec des internautes exprimant leur indignation face à cet incident et dénonçant fermement le racisme qui persiste dans la société algérienne. De nombreux utilisateurs ont souligné que de telles actions étaient inacceptables et ne devraient jamais être tolérées.

Des réactions mitigées, le débat sur le racisme en Algérie ravivé

Malgré la quantité importante de commentaires négatifs, certains internautes ont choisi de prendre une position différente envers la vidéo. Ils ont soutenu que le passager ne faisait qu’interagir avec les enfants de manière innocente, sans intention raciste. Selon ces voix, l’homme ne cherchait pas à blesser les enfants, mais simplement à jouer avec eux.

Néanmoins, même parmi ceux qui minimisent l’incident, nombreux sont ceux qui insistent sur l’importance de la sensibilisation et de l’éducation concernant le racisme et la discrimination. Ces mêmes internautes soulignent que même si l’intention du passager n’était pas raciste, ses actions peuvent être perçues comme insultantes et blessantes pour les enfants et leur communauté.

Ce débat met en évidence la nécessité d’une prise de conscience continue et d’un dialogue ouvert sur les problèmes liés au racisme et à la discrimination en Algérie.