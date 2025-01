Un partenariat historique et stratégique : la Chine et l’Algérie célèbrent leur amitié séculaire

L’ambassade de la République populaire de Chine en Algérie a organisé, mardi 14 janvier, une cérémonie symbolique pour célébrer l’esprit de l’amitié sino-algérienne. L’événement, tenu au siège de l’ambassade à Alger, s’inscrit dans le cadre de la visite officielle du président de l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers (APCAE), Yang Wanming, en Algérie, du 13 au 15 janvier 2025, à la tête d’une importante délégation.

Dans son discours inaugural, le nouvel ambassadeur de Chine en Algérie, Guangli Dong, a salué l’amitié historique et le partenariat stratégique global entre son pays et l’Algérie, rappelant que cette dernière a été le premier État arabe à établir un partenariat stratégique global avec la Chine. Selon lui, les deux nations sont des « partenaires naturels liés par une amitié séculaire ».

Amitié entre l’Algérie et la Chine : une histoire riche en solidarité et en coopération

Le diplomate chinois a également mis en lumière la nature particulière des relations entre les deux pays, enracinées dans une histoire marquée par la solidarité et la coopération. Il a rappelé que la Chine avait été le premier État non arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et que l’Algérie avait soutenu la réintégration de la Chine au sein de l’Organisation des Nations Unies en 1971.

En outre, l’ambassadeur a aussi souligné le fait que plusieurs projets communs témoignent de la coopération fructueuse entre Alger et Pékin, consolidant leur partenariat stratégique dans des domaines variés.

Il a pareillement évoqué le message du président chinois, Xi Jinping, adressé à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de sa réélection en septembre 2024. Ce message réaffirmait la volonté de Pékin de renforcer la confiance politique mutuelle et d’approfondir la coopération entre les deux pays.

Vers le renforcement de la coopération sino-algérienne !

De son côté, le président de l’APCAE, Yang Wanming, a salué l’Algérie comme un véritable « pays ami de la Chine ». Il a mis en avant la portée du partenariat stratégique entre Alger et Pékin, soulignant qu’il reflète non seulement des relations historiques profondes, mais aussi des intérêts communs solides. Il a également insisté sur l’importance de renforcer cette coopération dans un esprit d’amitié et de respect mutuel.

De plus, il a mis en avant le rôle pivot de l’Algérie en Afrique et en Méditerranée, affirmant que « la coopération mutuelle approfondie et concrète entre l’Algérie et la Chine dans différents domaines est devenue un modèle à suivre ». À cet effet, Yang Wanming n’a pas manqué d’appeler à renforcer les échanges entre les deux peuples, à valoriser le rôle des associations d’amitié et à multiplier les visites entre les deux pays.

Enfin, Smaïl Debeche, président de l’Association d’amitié Algérie-Chine et professeur de sciences politiques, a exprimé sa satisfaction quant au haut niveau des relations entre les deux nations. Dans son allocution, professeur Debeche a évoqué le caractère stratégique des relations sino-algériennes et les visions communes qui unissent les deux pays frères. Selon lui, ces relations devraient servir de modèle de coopération entre les pays aspirant à promouvoir les valeurs de justice et de paix dans le monde.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’invités de marque, parmi lesquels figuraient des moudjahidine formés en Chine, des anciens sportifs professionnels, ainsi que des membres de l’Association d’amitié Algérie-Chine. Des jeunes étudiants apprenant la langue chinoise étaient également présents, soulignant l’importance croissante des échanges culturels et éducatifs entre les deux nations.

Le MAE Ahmed Attaf reçoit l’ambassadeur chinois Guangli Dong

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu lundi dernier au siège du ministère, Guangli Dong. Lors de cette rencontre, le diplomate chinois a remis les copies figurées de ses lettres de créance, officialisant sa nomination comme nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie.

Dans sa déclaration, l’ambassadeur Guangli Dong a exprimé sa fierté d’avoir été désigné par le président chinois Xi Jinping comme 18ᵉ ambassadeur de Chine en Algérie. Il a affirmé que la relation entre les deux nations repose sur des bases solides, décrivant la Chine et l’Algérie comme des « amis naturels et des partenaires loyaux ».

L’ambassadeur chinois a également réitéré la volonté de son pays de travailler en étroite collaboration avec l’Algérie pour renforcer davantage les liens d’amitié entre les deux peuples. Il a insisté sur l’importance de bâtir un partenariat stratégique global, fondé sur le consensus significatif atteint entre les présidents des deux nations. Ainsi, cette rencontre marque une étape clé dans la continuité des relations sino-algériennes, portées par des projets communs et une vision partagée d’une coopération fructueuse.