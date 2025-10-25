Un partenariat historique entre Cevital et Haier pour booster la production « Made in Algeria »

Le groupe algérien Cevital et le géant chinois de l’électroménager Haier ont franchi une nouvelle étape dans la coopération économique entre l’Algérie et la Chine. Jeudi dernier, les deux entreprises ont signé à Alger un accord de partenariat stratégique, lors d’une cérémonie organisée au Centre international des conférences (CIC), marquant la création d’une joint-venture industrielle inédite sur le sol algérien.

Dans un communiqué publié sur sa page LinkedIn officielle, Haier Algérie a salué la signature de cet accord qui ouvre, selon elle, « une nouvelle ère de coopération économique, technologique et durable entre l’Algérie et la Chine ».

Le groupe chinois considère cette alliance comme un engagement concret en faveur du transfert de savoir-faire, de la formation des talents locaux, et de la production locale.

🟢 À LIRE AUSSI : Recrutement massif : Plus de 24 000 nouveaux postes à pourvoir dans ce secteur en 2026

Les deux partenaires partagent une vision commune : faire de l’Algérie un hub industriel et technologique régional, capable de rivaliser avec les grandes plateformes africaines.

Haier a également réaffirmé son ambition d’innover et de produire localement, tout en contribuant activement à la souveraineté industrielle nationale, un objectif cher aux autorités algériennes.

Une Usine de Pointe à Sétif au Cœur du Projet

Ce partenariat s’appuie sur les infrastructures déjà existantes du groupe Cevital, notamment le complexe industriel de Samha, filiale du groupe, situé à Guedjel (Sétif).

C’est dans cette usine, fruit d’un investissement de 500 millions d’euros, que seront fabriqués les nouveaux produits de la marque Haier.

Une première étape prévoit la production de lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, téléviseurs et climatiseurs. Une seconde phase concernera la gamme « cooking » : plaques de cuisson, cuisinières et fours.

Le complexe de Sétif est déjà un modèle d’intégration industrielle, avec plus de 70 % de taux d’intégration locale, des machines d’injection plastique, des unités d’emboutissage métallique, des lignes de production de cartes électroniques et de moteurs, en partenariat avec le groupe brésilien WEG, ainsi que des installations de recyclage d’aluminium destinées à la fabrication de composants.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération industrielle : l’Algérie et la Biélorussie passent à la vitesse supérieure

Pour Haier, l’Algérie représente un marché stratégique et un point d’ancrage pour étendre ses activités vers le continent africain et le Moyen-Orient.

Grâce à ce partenariat, le groupe chinois bénéficiera d’une base industrielle moderne et compétitive, tandis que Cevital renforce sa position en tant qu’acteur clé de la production et de l’exportation en Afrique du Nord.

Cette coopération illustre également la volonté de l’Algérie de diversifier son économie et d’attirer des investissements industriels à forte valeur ajoutée, dans un contexte où les autorités encouragent les projets à vocation exportatrice.

Des Retombées Positives pour les Consommateurs et l’Économie Nationale

Cette alliance promet de stimuler l’emploi local, d’encourager la production nationale et d’offrir aux consommateurs algériens des produits de qualité internationale à des prix compétitifs.

« Nous voulons répondre aux attentes des clients algériens en quête de produits premium, au design haut de gamme et à la pointe de la technologie », avait déclaré Samir Boulaiche, directeur général de Samha.

De son côté, Li Dapeng, directeur général de Haier pour la région MENA, a souligné l’objectif du groupe : proposer « une large gamme d’appareils dotés des technologies les plus avancées, offrant une expérience utilisateur unique et personnalisée ».

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie : Ce géant mondial de la tech se tourne vers le marché algérien