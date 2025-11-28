Un oued en débordement : cette route fermée entre Jijel et Sétif

La circulation est actuellement impossible sur le chemin de wilaya CW 137B, reliant les wilayas de Jijel et Sétif, au niveau de la commune d’Erraguen, en raison de la montée importante du niveau des eaux. La Gendarmerie nationale a annoncé la fermeture du tronçon et déployé ses unités sur le terrain pour alerter et sécuriser les usagers. Les services présents sur place assurent la surveillance du site et préviennent tout risque pour les automobilistes qui pourraient être tentés de franchir cette portion de route submergée.

Face à cette situation, la Gendarmerie insiste sur la nécessité pour tous de ne pas tenter de traverser la route fermée et de faire preuve de la plus grande prudence. Les conducteurs et piétons sont invités à reporter leurs déplacements non essentiels, à rester attentifs aux informations diffusées par les autorités et à privilégier les itinéraires alternatifs. Ces mesures visent à éviter tout accident et à protéger la vie des usagers, alors que les précipitations intenses continuent d’affecter les axes routiers de la région.

BMS : alerte pluie dans l’Est de l’Algérie

Cette fermeture intervient dans un contexte météorologique instable à Jijel et dans l’ensemble de l’Est du pays. La ville connaît actuellement de faibles pluies, avec une température de 13°C, une humidité de 71 % et des vents soufflant jusqu’à 29 km/h, accentuant les risques liés à l’eau stagnante et aux chaussées glissantes. Les conditions météorologiques rendent certaines routes particulièrement dangereuses et contribuent à l’élévation du niveau des eaux sur le CW 137B et d’autres axes vulnérables.

Par ailleurs, un avis de précipitations de niveau 2 a été émis pour les wilayas d’Annaba et El Tarf. Les pluies modérées à soutenues sont attendues entre 30 et 40 mm et concerneront la période du vendredi 28 novembre à 12h jusqu’au samedi 29 novembre à 3h du matin. Ces précipitations viennent s’ajouter aux conditions déjà difficiles sur le terrain et peuvent accentuer la montée des eaux dans les zones basses, menaçant l’accès à certains axes secondaires et villages.

Conseils et recommandations aux usagers

Dans ce contexte, la Gendarmerie nationale et les services de la Protection civile réitèrent leurs recommandations de prudence. Il est fortement déconseillé de tenter de traverser une route submergée ou de contourner les barrières de sécurité, même partiellement. Les automobilistes doivent adapter leur vitesse, rester attentifs aux panneaux de signalisation temporaires et se tenir informés des mises à jour officielles concernant la réouverture des axes. Les habitants de la région sont également invités à éviter les déplacements non essentiels et à privilégier les itinéraires alternatifs sécurisés.

Enfin, les autorités rappellent que ces mesures sont temporaires mais indispensables pour prévenir les accidents et protéger la vie des citoyens, alors que les pluies et la montée des eaux peuvent se prolonger dans les prochaines heures. Les usagers sont encouragés à consulter régulièrement les bulletins météorologiques et à suivre les conseils de la Gendarmerie nationale pour circuler en toute sécurité.