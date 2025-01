Un nouveau virus respiratoire suscite des inquiétudes mondiales : ce qu’on sait sur le HMPV

Cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19, une nouvelle menace plane sur la santé publique, en particulier dans le nord de la Chine. Un virus respiratoire jusque-là moins connu, le métapneumovirus humain (HMPV), se propage rapidement.

Le métapneumovirus humain (HMPV), récemment signalé en Chine, suscite des inquiétudes mondiales, malgré l’absence de confirmation officielle de sa propagation. En effet, les autorités chinoises restent pour l’instant discrètes sur le sujet.

Un nouveau virus respiratoire sévit en Chine

Des rapports du Centre chinois de contrôle des maladies, cités par la presse locale, font état d’une hausse significative du nombre de cas de maladies pseudo-grippales, au cours de la dernière semaine. En revanche, de son côté, le responsable de la Direction générale des services de santé (DGHS), Atul Goyal, a déclaré « qu’il n’a pas lieu de s’alarmer face à la hausse des cas de virus de HMPV en Chine.

Découvert pour la première fois en 2001, le métapneumovirus humain (HMPV) s’est révélé être un nouveau membre de la vaste famille des Paramyxoviridae. Cette famille virale, connue pour causer des infections respiratoires, regroupe également des agents pathogènes aussi bien connus que le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de bronchiolites sévères chez les nourrissons, et le virus de la rougeole, à l’origine d’une maladie très contagieuse.

Quels sont les symptômes du HMPV ?

Bien qu’il soit plus fréquent et plus dangereux chez les enfants et les personnes les plus âgées, ce virus peut toucher les personnes de tout âge. Il impacte davantage les malades ayant un système immunitaire fragile et souffrant de maladies respiratoires chroniques.

Par ailleurs, les symptômes les plus courants du HMPV ressemblent beaucoup à ceux d’un simple rhume ou d’une grippe. On retrouve principalement de la toux, de la fièvre, un nez qui coule et une sensation de fatigue. En revanche, cette infection peut évoluer, chez les enfants et les personnes âgées, vers une forme plus sévère entraînant des difficultés à respirer.

Dans certains cas, le HMPV peut provoquer des complications graves, telles que la bronchite ou la pneumonie. La transmission de ce nouveau virus se fait principalement par les gouttelettes dégagées lors de la toux, ou via les éternuements. Le contact direct avec des surfaces contaminées et les interactions directes avec les personnes contaminées font partie aussi des voies de transmission de ce virus.

Ce qu’il faut retenir :

Le métapneumovirus humain (HMPV) se propage rapidement en Chine, suscitant des inquiétudes mondiales ;

Le HMPV touche principalement les enfants, les personnes âgées et les individus ayant un système immunitaire fragile ;

Le HMPV provoque des symptômes similaires à ceux d’un rhume ou d’une grippe, mais pouvant évoluer vers des complications graves telles que la bronchite ou la pneumonie ;

Le virus se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires, les contacts directs avec des surfaces contaminées ou les interactions avec des personnes infectées.

