Un nouveau variant de la Covid-19 détecté en Tunisie 

Le Directeur général de la Santé en Tunisie, Fayçal Ben Salah, a indiqué, ce samedi, 20 février, que deux cas d’un nouveau variant du Coronavirus ont été détectés en Tunisie.

Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi matin au siège du Ministère tunisien de la Santé, le Directeur général de la Santé, Fayçal Ben Salah, a annoncé que deux cas ont été testés positifs à un nouveau variant de la Covid-19, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Le même responsable a fait savoir que les résultats du dépistage n’ont pas indiqué des symptômes particuliers ou plus graves, ou encore une propagation plus rapide, rajoutant, dans ce même sens, que les analyse se poursuivent afin de déterminer l’origine de ce nouveau variant.

Par ailleurs, le Directeur général de la Santé en Tunisie a souligné que les deux cas enregistrés ont été détectés à la Marsa et au Bardo, et qu’il s’agit d’une personne âgée, souffrant de maladie cardiovasculaire, et d’un jeune homme de 17 ans qui ne présente aucun symptôme.

Les nouveaux variants du Coronavirus détectés dans plusieurs pays

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait indiqué, le 27 janvier passé, que les nouveaux variants du Coronavirus (Covid-19), découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ont été détectés dans une centaine de pays du monde.

En effet, dans sa revue épidémiologique hebdomadaire, l’OMS avait rapporté que le variant britannique de la Covid-19 avait été détecté dans 70 pays, tandis que le variant sud-africain s’était répandu dans 31 pays.

L’OMS n’avait pas manqué de souligner que ces nouveaux variants étaient plus contagieux que le virus originel, et qu’ils poursuivaient leur progression dans le monde.