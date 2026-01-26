Un nouveau service très pratique désormais disponible aux GAB d’Algérie Poste

Algérie Poste introduit une fonctionnalité destinée à faciliter le suivi quotidien des comptes courants postaux. Les usagers peuvent désormais consulter un relevé condensé des dix dernières opérations directement depuis les guichets automatiques (GAB), sans passer par un bureau de poste.

Pensé pour répondre à un besoin pratique, ce service permet de vérifier rapidement les mouvements récents du compte, à tout moment de la journée.

🟢 À LIRE AUSSI : TPE obligatoires en 2026 : voici les 11 secteurs concernés

Algérie Poste active l’extraction des dix dernières opérations via GAB

L’accès à ce relevé s’effectue à l’aide de la carte classique (Edahabia), en quelques manipulations sur les distributeurs d’Algérie Poste. Le guichet automatique fournit un extrait clair des dernières transactions. Utile pour contrôler un retrait, un virement ou le solde après une opération.

Cette option vise à réduire les démarches au guichet pour des consultations simples. Tout en offrant plus d’autonomie aux détenteurs de comptes CCP.

🟢 À LIRE AUSSI : « Tout doit être prêt fin 2026 » : Tebboune ordonne l’accélération d’un chantier industriel colossal

En s’appuyant sur son réseau de guichets automatiques, Algérie Poste renforce l’accès aux services en libre-service. Cette fonctionnalité permet aux usagers de consulter leurs dernières opérations sans dépendre des horaires d’ouverture. Ce qui répond notamment aux périodes de forte affluence dans les bureaux postaux.

Avec cette nouvelle option accessible aux guichets automatiques, Algérie Poste facilite le suivi des comptes CCP et allège les démarches courantes. Une évolution qui s’inscrit dans une logique de simplification progressive des services postaux.

Transfert CCP–banques : Algérie Poste avance sur Baridi Mob

Dans la même dynamique de modernisation, Algérie Poste a annoncé récemment le lancement d’un service de transfert d’argent depuis les comptes courants postaux vers les comptes bancaires, accessible directement via l’application Baridi Mob.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune fait un cadeau de 100,000 DA aux pèlerins : Voici le nouveau prix officiel du Hadj 2026

Présenté par le ministre de la Poste et des Télécommunications, ce dispositif, développé en coordination avec les banques et la SATIM, vise à permettre des virements sans passage par les guichets. Actuellement en phase de tests techniques, le service devrait entrer en exploitation bientôt. Avec pour objectif de renforcer l’interconnexion entre les systèmes postal et bancaire et de simplifier les opérations financières des usagers.