Un nouveau PDG nommé à la tête de Sonelgaz

Alors qu’il a présenté ses vœux à l’occasion du nouvel an 2022 en sa qualité de PDG de Sonelgaz, voilà que M. Chaher Boulakhras se retrouve remplacé à la tête du groupe industriel énergétique national. À sa place, un nouveau PDG. Il s’agit du désormais ex-PDG de la SADEG.

Après avoir été honoré tout récemment par le président Tebboune qui l’a décoré et nommé lui, ainsi que trois autres personnalités, au sein du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, voilà que M. Chaher Boulakhras perd son poste à la tête de la Sonelgaz.

À sa place, siégera désormais M. Mourad Adjal, qui a est depuis 2017 PDG de la SADEG, Société Algérienne de Distribution de l’Électricité et de Gaz. Le désormais nouveau PDG de la Sonelgaz a été installé à son poste aujourd’hui, jeudi 30 décembre 2021.

M. Mourad Adjal est ingénieur d’État en électrotechnique et titulaire d’un MBA en marketing-management à l’ESG Groupe Paris, il a occupé le poste de P-DG de la SOPIEG (filiale Sonelgaz) jusqu’à 2012 puis celui de directeur général de la Société civile dénommée Fonds des œuvres sociales et culturelles des travailleurs des industries électriques et Gazières (FOSC), avant d’être nommé à la tête de la SDE, qu’il va diriger jusqu’à 2017.

Boulakhras nommé au sein du CNRST

Il est à rappeler que M. Chaher Boulakhras a figuré aux côtés de Mme Fetoum Agacem et MM Toufik Hakkar et du chercheur Haba Belkacem. Les quatre personalités ont été décorées de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang Achir par le président Tebboune lors de la conférence nationale sur la relance industrielle, pour leur contribution à l’essor économique et la recherche scientifique.

Il est utile de savoir que M. Boulakhras figure toujours parmi les 44 membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies qui ont été nommés par le président Tebboune au début de ce mois de septembre.

Dans un communiqué paru hier sur la page Facebook de Sonelgaz, on peut lire que c’est « le parcours exceptionnel » de Boulakhras, « responsable jeune avec une expérience exceptionnelle », qui lui a valu sa nomination au sein du CNRST.