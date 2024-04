Un nouveau manuel d’anglais pour les élèves de la 5e année primaire

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé l’introduction prochaine d’un nouveau manuel d’anglais pour les élèves de cinquième année du primaire.

Ce livre est destiné aux élèves ayant commencé l’apprentissage de l’anglais en troisième année. Il s’appuie sur une approche communicative axée sur le dialogue, l’écoute et le développement des compétences de compréhension et de production orales et écrites.

Il s’accompagne d’un guide pédagogique pour aider les enseignants à mettre en œuvre le programme et à simplifier la méthodologie adoptée.

Les directeurs d’écoles primaires peuvent télécharger les programmes d’anglais ainsi que le guide pédagogique via leurs comptes personnels sur la plateforme numérique du ministère de l’Éducation nationale.

Les inspecteurs de l’enseignement moyen de l’anglais continuent d’accompagner et de suivre sur le terrain les enseignants chargés de l’enseignement de cette matière dans le primaire.

Rappelons que l’enseignement de l’anglais est réparti en une séance et demie par semaine, soit deux séances de 45 minutes chacune. Ces séances sont espacées au cours de la semaine afin d’éviter de les programmer consécutivement aux cours de français, ce qui pourrait créer une confusion chez les élèves.

Le programme linguistique et l’approche pédagogique adoptés ont été élaborés par un groupe d’experts en anglais et approuvés par le Conseil National des Programmes. Ils se basent principalement sur l’approche communicative, qui favorise le dialogue, l’écoute et le développement des compétences à l’oral et à l’écrit.

Le ministre de l’Éducation nationale annonce la numérisation de l’inscription des élèves en première année primaire

Le ministre de l’Education nationale a récemment annoncé la numérisation de l’inscription des élèves âgés de six ans en première année primaire. Ce processus se fera désormais exclusivement via la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale.

Cette plateforme permettra un suivi automatique de la scolarisation des enfants à l’échelle nationale, en s’appuyant sur la base de données du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’interconnexion entre les différents secteurs.

Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Médéa, le ministre a rencontré les enseignants en charge des cours de soutien et de révision programmés pendant les vacances de printemps et a observé les conditions de travail dans un collège.

Il a également rappelé les différentes mesures prises par l’Etat pour garantir un environnement scolaire adéquat pour les élèves et le personnel du secteur.

Parmi ces mesures, on peut citer la construction d’établissements scolaires et d’infrastructures de soutien, ainsi que la numérisation de plusieurs procédures, comme le système de notification numérique de l’état du chauffage dans les établissements scolaires, qui a permis d’intervenir rapidement pour corriger certains dysfonctionnements.